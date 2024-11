Muere Paul Teal, actor de ‘One Three Hill’, a los 35 años

Paul Teal, uno de los protagonistas de series tan populares como One Tree Hill, ha muerto a los 35 años, tal y como ha confirmado su prometida, la también actriz Emilia Torello. El intérprete era conocido por series como la citada, pero también por su trabajo en títulos como Outer Banks y las películas Deep Water y La calle del terror, siendo sus trabajos más conocidos. También desarrolló una importante carrera en el mundo del teatro, siendo uno de sus últimos trabajos conocido el musical Newsies que se ha podido ver en Broadway. Aunque la muerte ha sido comunicada hace solo unas horas, sucedió el pasado viernes, tal y como ha anunciado su pareja en redes sociales. «El hombre más reflexivo, inspirador, motivado, auto disciplinado y amoroso falleció el viernes 15 de noviembre de 2024», ha escrito.

«Paul, eras mi alma gemela, mi futuro marido, mi roca y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risa, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor. Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin fallar», ha continuado escribiendo en un desgarrador texto. «Mientras una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar alegría en la vida tan dura como tú luchaste por vivir cada día. El mundo tiene suerte de haber tenido un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada en él, porque tengo que llamarte mía. Te amaré por siempre», así se ha despedido de forma virtual de su prometido.

La enfermedad que sufría el actor Paul Teal

Han sido sus agentes los que han confirmado vía comunicado que sufría un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado el pasado mes de abril, aunque eso no le impidió seguir con el trabajo. Con gran esfuerzo logró terminar el rodaje de la series The Hunting Wives, que se estrenará en los próximos meses y que ahora mismo se encuentra en proceso de montaje.

Tal y como se puede ver en las fotografías compartidas por su prometida, en los últimos meses había perdido el pelo por culpa del tratamiento, aunque intentaban llevar una vida activa con viajes y todo tipo de experiencias.

Las series y películas de Paul Teal

El actor se hizo muy conocido en todo el mundo gracias al éxito de One Tree Hill, serie que se emitió en cadenas de todo el planeta y que llegó antes de que las plataformas de streaming comenzasen a despuntar. También trabajó en otros títulos como Dynasty, The Walking Dead: World Beyond, Fear Street Part 2: 1978, entre otras. También en el teatro, donde apareció en el cartel de espectáculos como Sweeney Todd y Rent, por mencionar solo algunas.