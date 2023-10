El mundo de la belleza está de luto. Jaquelin Carrieri, modelo y actriz argentina, ha fallecido trágicamente el pasado lunes 1 de octubre en Los Ángeles, California. Una noticia que ha llenado de tristeza y pesar tanto a familiares y amigos, como a sus más fieles seguidores. ¡Nadie se esperaba este final!

Personas cercanas a la también ex reina de la belleza dieron a conocer más detalles sobre este inesperado y trágico fallecimiento. Al parecer, Jaquelin Carrieri perdió la vida tras someterse a una operación estética. Esta intervención quirúrgica derivó en una complicación que provocó su muerte.

«Luego de haberse realizado una cirugía estética, una complicación generó un coágulo que se llevó su vida», explicaron allegados de la presentadora al diario La Nación. Como era de esperar, todos se han quedado completamente sin palabras. Su círculo más cercano era conocedor de que la modelo iba a someterse a esta operación, pero jamás imaginaron que tendría este desenlace.

En la última publicación que Jaquelin Carrieri hizo en su perfil oficial de Instagram, en la que aparecen sus dos hijos Chloe y Julian, muchos han sido los que han querido dejar un comentario, despidiéndose de ella para siempre. «Pobrecita que en paz descanse», «Jaqui linda, un beso al cielo» y «Te amaré siempre estoy destrozada. Mucha luz y amor a tus bombones», son algunos de los mensajes que se pueden leer en este post.

Lejos de que todo quede ahí debemos tener en cuenta que, esta semana, Jaquelin Carrieri cumpliría 49 años. Aunque no se sabe con certeza la fecha exacta, sí que el 6 de octubre de 2021 publicó una imagen celebrando los 47 años: «Y llegaron así, como que no te das cuenta y de repente estás ahí, ¡casi llegando a los 50, así, despeinada, feliz!». Desafortunadamente, por este trágico suceso, Carrieri no volverá a celebrar con los suyos este día tan especial. Descansa en paz.