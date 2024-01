Muere Lynne Marta, actriz de ‘Starsky & Hutch’ y ‘Footloose’, a los 78 años

El pasado 11 de enero, falleció la actriz Lynne Marta, actriz de Footloose y Starsky & Hutch, a los 78 años de edad. La triste noticia ha sido confirmada por su amigo Chris Saint-Hilaire, que se la transmitió al medio The Hollywood Reporter. Su muerte fue causada por una larga lucha contra el cáncer y que le ha costado la vida a los 78 años.

La actriz es reconocida por su papel interpretando a Lulu Warnicker, la tía de Ren, en el gran taquillazo de los años 80, Footloose. Además participó en otros grandes proyectos como Columbo, Los Ángeles de Charlie o Starsky & Hutch. Uno de los papeles más importantes de la actriz fue su participación en la serie de comedia ABC Love, American Style.

La actriz dedicó más de 30 años de su vida al mundo de la interpretación, ya que comenzó su carrera en 1971 con su papel en Red Sky at Morning y terminó en 2002, con su participación en Time of Fear. El nacimiento de su carrera fue en el programa americano de danza para jóvenes, The Lloyd Thaxton Show. Tras este concurso, la actriz se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó con sus apariciones cinematográficas como Gidget y The Monkees.

Las redes sociales han despedido a la actriz con inmensos mensajes de cariño para la actriz. Además, muchos se han sorprendido por la cercanía de la muerte de Lynne Marta con la del actor David Soul, con quien mantuvo una relación romántica. Se conocieron gracias a la serie Starsky & Hutch en la que ambos aparecen y donde él interpreta al detective Kenneth Hutchinson y ella interpreta a Cheryl.

Los amantes del cine se despiden de la actriz que dedicó su vida a su pasión y que, a pesar de nunca haber tenido un papel protagonista, siempre estuvo presente.