Muere David Soul, el actor rubio de ‘Starsky y Hutch’, a los 80 años

El mundo de la interpretación está de luto. David Soul, uno de los actores más reconocidos en todo el mundo, ha muerto a los 80 años. Entre sus numerosos proyectos, hay uno que marcó un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Estamos hablando, cómo no, de Starsky y Hutch.

En la serie, David Soul se metió en el papel de Ken Hutchinson, más conocido como Hutch. Tanto él como Paul Michael Glaser hicieron un trabajo absolutamente sorprendente y excepcional. La trágica noticia de este fallecimiento se ha dado a conocer a través de un comunicado compartido Hellen Snell, su esposa, en las redes sociales del actor.

«David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia», comienza diciendo este doloroso comunicado. Lejos de que todo quede ahí, en ese texto, vemos cómo Snell ha querido recordar al actor de una manera emotiva y especial.

David Soul—beloved husband, father, grandfather and brother—died yesterday after a valiant battle for life in the loving company of family. He shared many extraordinary gifts in the world as actor, singer, storyteller, creative artist and dear friend. His smile, laughter and…

— David Soul (@DavidRSoul) January 5, 2024