Muere James Kottak, ex batería de Scorpions, a los 61 años

El mundo de la música está de luto. James Kottak, unos de los baterías que formó parte de la icónica banda Scorpions, ha fallecido a los 61 años. El encargado de confirmar la trágica noticia ha sido el manager de la banda a DPA. Eso sí, ha dejado claro que todavía no están claras las causas del fallecimiento.

Lejos de que todo quede ahí, y completamente consternados con lo ocurrido, la banda Scorpions ha querido emitir un comunicado a través de su perfil de X (antes Twitter): «Muy triste noticia. Nuestro querido amigo y baterista durante 20 años, James Kottak, ha fallecido a la edad de 61 años».

Lejos de que todo quede ahí, el grupo alemán quiso ir mucho más allá: «James era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro ‘hermano de otra madre’ y lo extrañaremos mucho. Rock’n Roll para siempre». Sin duda, estamos ante una triste y durísima pérdida.

Very sad news… our dear friend & Drummer for 20yrs James Kottak has passed at the age of 61. James was a wonderful human being, a great musician & loving family man. He was our „Brother from another Mother“ & will be truly missed. Rock‘n Roll Forever

— Scorpions (@scorpions) January 9, 2024