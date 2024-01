James Morrison, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los cantantes británicos más queridos y reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, ha llegado a marcar un antes y un después en la industria con grandes temas como es el caso de You Give Me Something o Broken Strings.

Recientemente, James Morrison ha vuelto a ser noticia pero, esta vez, por algo que nada tiene que ver con la música. Y es que, hace tan solo unos días, el británico vivió una situación verdaderamente terrible y traumática. ¿El motivo? Encontró a Gill Catchpole, su mujer, madre de sus hijas y amor de su vida, ahorcada en su casa, según ha determinado Roland Wooderson, forense del caso.

Debemos tener en cuenta que la muerte de Gill Catchpole, de 45 años, se ha producido tan solo unos días después de que la policía recibiera un aviso por nada más y nada menos que «preocupación por su bienestar». En un momento dado, Morrison recibió un mensaje de un amigo de la familia, que se mostraba tremendamente preocupado al ver que Catchpole no estaba respondiendo. Desafortunadamente, al llegar a casa, se encontró su cuerpo sin vida.

James Morrison’s partner Gill Catchpole ‘was looking for a house to rent just 24 hours before she died’ as Facebook posts reveal her ‘ups, downs and heartache’ since having kidney transplant in 2022 – as singer is hit by fourth family tragedy https://t.co/9TQayLaw7Y pic.twitter.com/m486t8BWfA

