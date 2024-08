Muere la influencer Juanita Lira a los 30 años tras luchar contra un cáncer de mama

El mundo de las redes sociales está de luto. Juanita Lira, reconocida influencer chilena, ha fallecido a los 30 años tras casi una década de lucha contra el cáncer de mama que padecía. A lo largo de este tiempo, la diseñadora se convirtió en todo un ejemplo a seguir para sus miles de seguidores. Entre otras tantas cuestiones, por ser todo un símbolo de esperanza y resiliencia.

El gran punto de inflexión en la vida de Juanita Lira llegó en 2014. Un día cualquiera de playa, mientras se echaba crema, la joven notó algo que antes no tenía. En un principio no le dio importancia pero, cuando acudió al médico, le hicieron saber que tenía que hacerse una revisión cada seis meses.

Tan solo un año después, el nódulo era diferente por lo que le recomendaron que se hiciera una ecografía para poder salir de dudas. En cuestión de días, leyó en el diagnóstico la palabra «carcinoma». Juanita Lira no pudo evitar quedarse impactada, puesto que nunca había tenido problemas de salud ni ningún antecedente en la familia respecto a esta enfermedad: «Yo antes decía que me iba a morir si me diagnosticaban de nuevo, pero me salió una fuerza interna que no sé de dónde viene».

Lejos de que todo quede ahí, la joven se negó en rotundo a quedarse de brazos cruzados. Así pues, comenzó a hacer todo lo que estaba en su mano para lograr su sueño, que era promover nada más y nada menos que un estilo de vida saludable. Es entonces creo una cuenta de Instagram con el título de La Ruta Saludable. Pero no todo quedó ahí, ya que en 2018 pasó a ser una empresa cuyo cometido era fomentar hábitos alimenticios no solamente naturales, sino también conscientes. ¡Su gran sueño se había hecho realidad!

Juanita Lira inspiró a miles de personas en el mundo a través de sus redes sociales

Si hay algo que caracterizaba a la chilena es que compartía abiertamente su experiencia con el cáncer. Todo ello sumado a su pasión por el bienestar y la alimentación saludable hicieron que, poco a poco, fueran cada vez más los seguidores que se sumasen a su perfil oficial de Instagram. Sobre todo desde su recaída en 2017, cuando la joven descubrió que su enfermedad derivó en metástasis y, a pesar de eso, no perdió en ningún momento ni la esperanza ni la actitud positiva.

Ella misma, en todo momento, reconoció que padecer esta enfermedad, y durante tantos años, no ha sido algo fácil pero le sirvió para algo muy concreto: «He aprendido a adaptarme a esos momentos de adversidad. Agarré la palabra resiliencia como mía y trabajo en ella», reconoció en una entrevista. Así pues, estamos ante una dura y trágica pérdida no solamente para familiares y amigos, sino también para sus más fieles seguidores en redes sociales. Descanse en paz.