Muere Bray Wyatt, estrella de la WWE, de forma inesperada

El mundo de la lucha profesional está de luto. Bray Wyatt, luchador profesional y ex campeón de la World Wrestling Entertainment, falleció este jueves a los 36 años de edad. Una triste e inesperada noticia, que ha inundado las redes sociales de condolencias.

La noticia fue compartida por su compañía. Y aunque en un principio la WWE no dio a conocer el lugar o la causa de la muerte, solo dijo que se trataba de una muerte inesperada, finalmente ha salido a la luz que Bray Wyatt sufrió un paro cardiaco.

Windham Rotunda, más conocido como Bray Wyatt, era hijo del luchador estadounidense del Salón de la Fama de la WWE Mike Rotunda. Un luchador de vocación, que desde pequeño soñó con llegar a lo más alto. Y con mucho esfuerzo y trabajo lo consiguió.

Days after making his return at Extreme Rules, Bray Wyatt thanked the #WWE Universe for always having his back and always believing in him. This just hits so hard today. 💔#RIPBrayWyatt pic.twitter.com/NLUPEkcibw

— Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) August 25, 2023