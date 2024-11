Muere el actor Tony Todd a los 69 años conocido por la saga de terror ‘Destino Final’ y ‘Candyman’

El actor estadounidense Tony Todd, por protagonizar la franquicia de terror Candyman en el papel del fantasma del mismo nombre y Destino Final, falleció el miércoles en su casa de Marina del Rey (California), según ha confirmado su representante. Tenía 69 años. Tony Todd destacó por títulos icónicos como la adaptación del cómic de Alex Proyas El cuervo, la película de acción de Michael Bay La roca, con Sean Connery y Nicolas Cage, en Alcatraz y la saga Destino final. Destacó en la película de Oliver Stone Platoon, ganadora de un Oscar. En Star Trek: The Next Generation, Todd se puso maquillaje alienígena para interpretar a Kurn, un comandante de las Fuerzas de Defensa Klingon y hermano de Worf (interpretado por Michael Dorn).

Todd hizo con la película Candyman, de Bernard Rose, una versión de principios de los 90 de un relato corto de Clive Barker. Todd, que medía 1,90 metros, interpretó a Daniel Robitaille, Candyman, el fantasma torturado y cubierto de abejas de un artista afroamericano. La película estaba protagonizada por Virginia Madsen en el papel de una estudiante de posgrado de Chicago que prepara una tesis sobre la leyenda de Candyman investigando los barrios marginales de Chicago.

«Mi amado. Que descanses en el poder», escribió Madsen en un post en Instagram tras conocer la muerte de su compañero de reparto. «El gran actor Tony Todd nos ha dejado y ahora es un ángel. Como lo fue en vida. Más tarde, pero ahora no puedo. Te quiero».

Todd regresó para la secuela de 1995 Candyman: Farewell to the Flesh, después vino en 1999 Candyman 3: El día de los muertos. En 2021 se estrenó Candyman, que funcionó como una secuela directa de la original de 1992. Todd volvió a interpretar su papel en la nueva entrega, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II en el papel de un artista que se ve arrastrado por el mito urbano de Candyman.

Nació el 4 de diciembre de 1954 en la capital de Washington. Todd estudió en la Universidad de Connecticut durante dos años antes de trasladarse al Instituto Nacional de Teatro Eugene O’Neill. Formado para el teatro, Todd fue profesor en Hartford. Más tarde interpretó el papel principal de King Hedley II, de August Wilson, con producciones en Pittsburgh, Seattle y Boston.

Entre los créditos de Todd, que superan con creces los 200, el actor tuvo un papel recurrente en Boston Public e hizo apariciones como invitado en Law and Order, Homicides: Life on the Street, Expediente X, Smallville, Psych y 24.

También destacó como actor de doblaje en The Fallen en Transformers: La venganza de los caídos, Zoom en The Flash de The CW y, más recientemente, Venom en el éxito de Insomniac para PlayStation Spider-Man 2. Protagonizó el remake de 1990 de La noche de los muertos vivientes. Fue uno de los pocos actores que repitió en la franquicia Destino final, que solía matar a todos sus nuevos personajes al final de cada una de sus entregas.