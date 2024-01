Mozos de Arousa: el curioso look que han escogido para los 170 programas en ‘Reacción en cadena’

Reacción en cadena sigue conquistando a la audiencia tarde tras tarde. El programa presentado por Ion Aramendi se ha convertido en una apuesta de lo más acertada por parte de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo demuestran. Poco a poco, y con el paso del tiempo, los Mozos de Arousa se han consagrado como uno de los grupos más queridos por la audiencia.

Pues, han logrado fijar su permanencia en el concurso con una serie de hitos tras otros. Un talento que les ha llevado ha acumular un bote millonario. Por ello, y con 170 programas a sus espaldas, los concursantes han querido sorprender a todos.

El llamativo atuendo de los Mozos de Arousa para celebrar su programa 170 #ReacciónEnCadena29E https://t.co/p6nBeNW92n — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) January 29, 2024

Tras presentar al equipo aspirante, Los Disfrutones, llegó el turno de los Mozos de Arousa. Sin embargo, los participantes sorprendieron al presentarse en el atril escondiendo su vestimenta. «Es verdad, que os pedí por el programa 170 que nos regalárais un gran atuendo», dijo Ion Aramendi al ver que escondían su cuerpo y solo dejaban ver sus cabezas.

«¡Qué guay, me encantan!», exclamó al verlos. «¡Son preciosas!», les hizo saber. Pues, Borjamina, Raúl y Bruno se presentaron con camisetas de lo más llamativas y con toques futuristas. Una elección que no pasó desapercibida para nadie y con la que dejaron claro, una vez más, el sentido del humor que tanto les caracteriza.

Reacción en cadena es un programa donde se aprende, pero también donde la diversión nunca falta. Por ello, el público no ha dudado ni un segundo en aplaudir a los concursantes por su idea y elección. Pues, el equipo siempre se ha caracterizado por su peculiar gusto a la hora de elegir camiseta.

Sintiéndome un poco gato montado en un tiburón hoy 🐱🦈 ⛓️ #ReaccionEnCadena29E

🔵 https://t.co/qfa5gNwdRd pic.twitter.com/hfNYLah8yq — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) January 29, 2024

El contratiempo de Bruno en el programa de Baila con las estrellas

El pasado sábado 27 de enero Baila con las estrellas regresó al prime time de Telecinco de la mano de su tercera gala. Un encuentro donde el miembro de los Mozos de Arousa vivió un tenso momento junto a su pareja de baile, Marta Blanco. Pues, debido a un fallo técnico, la maestra casi se cae al suelo al no haber estado bien sujeta por el joven mientras realizaba una pirueta.

Al final, Marta Blanco logró salir ilesa de la pirueta y todo quedó en un susto. Pero, las reacciones por parte de los miembros del jurado no tardaron en salir a la luz. «Has hecho algo increíble que es, cuando algo te sale mal, no te has venido abajo, sino que has seguido adelante, es muy de valorar», le dijo Boris Izaguirre.

«¡Casi se mata!», exclamó Antonia Dell’Atte al ver la repetición de las imágenes en pantalla. Una presentación muy arriesgada, pero por la que Bruno sumó 28 puntos a su marcador.