«Casi se mata»: el preocupante contratiempo de Bruno de los Mozos de Arousa en ‘Bailando con las estrellas’

Bruno, miembro de los Mozos de Arousa, sigue demostrando que tiene mucho talento también en la pista de baila. Tras marcarse un chachachá en el anterior programa, el joven se ha presentado en la tercera gala de Bailando con las estrellas al ritmo de una samba.

Junto a Marta Blanco, su maestra de baile, la pareja ha conquistado al público presente en el plató de Telecinco al ritmo de uno de los temas más sonados de todo el mundo: La Macarena. El joven concursante está dispuesto no llevarse más suspensos por parte de los miembros del jurado, aunque casi no logra su objetivo.

Bruno y Marta lo dan TODO con la samba ⭐ 🪩 #BailandoConLasEstrellas3

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/Gyive80L8g — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 27, 2024

Mientras Bruno y Marta bailaban al ritmo de la canción, la pareja tuvo un fallo técnico que casi se convierte en un error garrafal. Una situación que tuvo lugar mientras la maestra de baile realizaba una compleja pirueta. Pues, al no sujetarla correctamente, casi cae al suelo. Pero, afortunadamente, Bruno logró que no sufriese el impacto.

Un pequeño desliz que dejó a todos con el alma en vilo, pero que fue salvado gracias a la buena ejecución de la pieza de baile por parte de la pareja. Marta Blanco logró salir ilesa de la pirueta y todo quedó en un susto. Por ello, los miembros del jurado no dudaron en evaluar al concursante positivamente, para su fortuna.

«Has hecho algo increíble que es, cuando algo te sale mal, no te has venido abajo, sino que has seguido adelante, es muy de valorar», le dijo Boris Izaguirre respecto al fallo en la pirueta. Unas palabras que animaron mucho al miembro de los Mozos de Arousa.

Bruno Vila y Marta Blanco salvan un fallo en su coreografía con absoluta profesionalidad ⭐ 🪩 #BailandoConLasEstrellas3

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/Jbqg0S9HFM — Telecinco (@telecincoes) January 27, 2024

Asimismo, Gorka Márquez le ha explicado que le ha faltado más técnica. Sin embargo, le ha hecho saber que, a pesar de que el baile no ha estado a la perfección, lo han ejecutado muy bien. «Me da igual porque has entretenido a todo el mundo. Sonríes y, en casa, sonríe todo el mundo. Pero me gustaría que trabajaras más la técnica», le explicó sin filtros.

Como no podía ser de otra manera, el fallo en la pirueta tuvo que ser mencionado por parte de los jueces. Debido a ello, el equipo de Bailando con las estrellas puso en pantalla las imágenes del momento para ver una repetición. «¡Casi se mata!», exclamó Antonia Dell’Atte sin dar crédito a la suerte que tuvo la pareja.

La miembro del jurado, a pesar de todo, felicitó a Bruno por su entereza ante la situación y su sentido del humor. De esta manera, el concursante de Reacción en cadena sumó un total de 28 puntos a su marcador. «Julia, voy a pelear por el último 4 que me pones», dijo Bruno sobre la puntuación obtenida. Sin duda, una puesta en escena que la pareja no podrá olvidar.