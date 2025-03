El pasado viernes 14 de marzo Iñaki López anunciaba que faltaría durante varios días a su puesto de trabajo como presentador de Más vale tarde, el programa que emite laSexta de lunes a viernes entre las 17:25 h y hasta las 20:00 h. Junto a Cristina Pardo forma una sólida pareja profesional y han conseguido llevar a las tardes de la cadena de Atresmedia a sus mejores registros en audiencia en mucho tiempo. Pese a que se trata de un intocable, el vasco no estará junto a los espectadores, aunque se trata de algo temporal y se espera que en pocos días regrese a sus labores habituales en el magazine informativo.

En redes sociales anunciaba que faltará «unos días» en el programa «motivos laborales», por lo que se descarta que haya tenido un problema de salud o una salida precipitada. Hace exactamente dos años tuvo que abandonar el programa durante más de un mes por culpa de problemas en la vista, siendo necesario que dejase el trabajo por recomendación médica. «Hace un mes aproximadamente acudí al Hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. No me gusta dejar las cosas a medias, ya tuve un desprendimiento en un ojo, por qué no un segundo un año después», así lo anuncio en el año 2023. Tras muchos días de descanso obligado, se pudo recuperar y volver a ponerse ante las cámaras, después de saber que no le haría falta pasar por el quirófano para solucionar ese desprendimiento.

Ahora, el motivo de esta falta es muy distinto, ya que Atresmedia ha confiado en él para que se ponga al frente de un nuevo concurso que se podrá ver próximamente y que es posible que se programa en laSexta. Se trata de Tesoro o cacharro, un formato que los televidentes de comunidades como Aragón, Galicia y Comunidad Valenciana conocen gracias a que ya se ha emitido en sus televisiones autonómicas.

El grupo de San Sebastián de los Reyes decidió comprar este formato para emitirlo a nivel nacional, algo que ya ha hecho con Batalla de restaurantes, que triunfa en Cataluña y País Vasco, mientras que en Madrid no logró tan buenos resultados en su versión en Telemadrid. Se trata de un concurso en el que una pareja de concursantes deberán descubrir el valor de una serie de objetos que el programa les muestra, teniendo que adivinar con unos pocos segundos y algunas pistas si se tratan de baratijas, o si, por el contrario, son objetos de gran valor.

Tal y como ha anunciado El Confi TV, se espera que en los próximos días López vuelva a Más vale tarde, después de grabar una tanda de programas, que podrían llegar a verse durante la presente temporada. Hay que recordar que las noches de los martes vuelven a quedar vacías con el final de la temporada de Batalla de restaurantes, por lo que podría tener un hueco semanal en ese día de la semana.

Se trata del regreso del vasco al mundo del entretenimiento después de la emisión de López y Leal contra el canal, un curioso programa en el que los presentadores apostaban con la dirección de Antena 3. Aunque el programa comenzó con buenos datos, con el paso de las semanas se fue desinflando, por lo que no se espera que haya una segunda temporada.

Aunque los espectadores de laSexta han conocido siempre a Iñaki a los mandos de programas de información y actualidad, como laSexta Noche y Más vale tarde, lo cierto es que supone una vuelta a sus orígenes. Cuando era una de las caras más conocidas de ETB ya presentó espacios como los debates de El Conquistador del Caribe.

En la televisión vasca presentó varios magazines junto a caras tan conocidas como Carlos Sobera, Emma García y Adela González, con la que formó pareja durante seis años en el programa Pásalo, con el que se mantuvieron en antena desde 2004 y hasta 2010. En 2014, Iñaki tuvo un breve paso por Cuatro, siendo el presentador de Justo a tiempo, un concurso que apenas estuvo un mes en emisión y que fue cancelado por sus bajas audiencias.