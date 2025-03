Emma García es una de las presentadoras que intenta guardar con mayor celo su intimidad, aunque lo cierto es que durante la mayoría de los programas que presenta hace algunas confesiones sobre su vida a los espectadores. Aunque sin dar demasiados detalles, es habitual que cuente episodios de su vida familiar, como cuando anunció el accidente en coche de su hija, la enfermedad de su suegro o algunas anécdotas que ha vivido con su marido Aitor. Este sábado, día ocho de marzo, la vasca ha vuelto a ofrecer una de esas confesiones, aunque en este caso ha desvelado que ha estado varias veces cerca de la muerte, algo que incluso la directora del espacio de Telecinco, Eva Espejo, no conocía pese a la gran amistad que las une.

Todo ha ocurrido cuando en el espacio del fin de semana han abordado el miedo a la muerte, algo que han tratado con la ayuda del psicólogo Rafael Santandreu, colaborador usual cada semana. En su sección han comentado la angustia que para millones de personas supone saber que morirán, un miedo completamente normal, pero que el experto ha tratado de calmar ante las cámaras. Con la frase ‘memento mori’, que en castellano quiere decir ‘recuerda que alguna vez morirás’, ha querido recordar a los espectadores que hay que tratar de vivir la vida al máximo, pensando que cada día puede ser el último.

Lejos de intentar provocar más ansiedad, el doctor —que ha publicado varios libros de gran éxito— pretende hacer entender que hay que centrarse en las cosas verdaderamente relevantes, dejando a un lado las de menor importancia y las que nos pueden hacer sufrir. «Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar ‘qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos», ha dicho.

Para ello, desde el programa han emitido un vídeo en el que personajes famosos como Antonio Resines, la cantante La Mari, de Chambao; Paz Padilla y la actriz Lola Herrera han contado cómo han vivido episodios cercanos a la muerte o cómo le temen a ese momento. Ha sido ahí cuando Emma García ha vuelto a sincerarse, aunque poco, con sus espectadores.

«No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen», ha dicho sin darle demasiada importancia.

Como es lógico, la cara de los colaboradores ha sido un poema, ya que no esperaban esa confesión —aunque están acostumbrados a que la presentadora les sorprenda cada semana—. Aunque en casa no lo han podido escuchar, la directora del programa ha realizado un comentario por el pinganillo a la vasca, que ha cortado a su invitado para contestarla.

«Tienes aquí a tu presentadora de milagro», le ha dicho a Eva Espejo, su directora, aunque no ha querido dar más detalles de qué es lo que le ocurrió y cuándo. La que sí ha querido abrirse con sus compañeros ha sido Bea Jarrín, colaboradora del programa, que ha explicado que a los 23 años, durante una intervención quirúrgica, sintió que salía de su cuerpo, una experiencia que no olvidará nunca.