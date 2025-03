Pocas personas en los pasillos de Telecinco pueden decir que no han sido tentadas en algún momento a participar en Supervivientes, el programa más duro de la televisión, con permiso siempre de El conquistador del Caribe, el duro reality de ETB. Entre ellos, hay muchos presentadores que han recibido la oferta, aunque después la han rechazado. En 2019 sonó con fuerza la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez pudiese, al menos, lanzarse desde el helicóptero, aunque eso no terminó pasando. Seguro que la productora del programa daría lo que fuese por tener a un personaje tan potente como Emma García en la isla, pero lo cierto es que la presentadora de Fiesta ha dejado claro que no estaría dispuesta a emprender esta aventura.

Mientras Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Makoke, Samira y otros, ya piensan en desembarcar, la vasca tiene claro que ese no será su sitio. Pese a que hay muchos nombres que pudieran parecer imposible que acudieran, Isabel Pantoja ha sido la mayor estrella, hasta el momento, en acudir al programa. Otras caras que parecía que nunca podrían verse en un sitio así, fueron las de Rebecca Loos, la que fuera niñera de la familia Beckham que tuvo un affaire con el futbolista durante su estancia en Madrid.

Entre los presentadores que tuvieron mucho éxito, encontramos a Agustín Bravo y Carlos Lozano, que dieron el paso de ir a Honduras en momentos en los que su carrera no pasaba por su mejor momento. También Fortu, cantante de la mítica banda de rock Obús, que dejó huella en la isla con su paso.

Pero Emma García tiene muy claro que no irá, al menos por la charla que tuvo con una de las colaboradoras de su programa. Tras confirmar un nuevo nombre de un concursante, le lanzó la pregunta de si se atrevería a participar: «Nunca he visto el programa. Tendré que empezar a verlo ahora que me he familiarizado con algunas caras. Pero, ¿qué tipo de gente va ahí?», una respuesta que García no se esperaba.

«Pues tienes que verlo. A ti te pega, Amparo. Pero si ha ido hasta Kike Calleja», que es colaborador del programa de los fines de semana y que estaba presente en plató en ese momento. Demostrando que está completamente desconectada, Amparo de la Gama (que así se llama la colaboradora), le lanzaba una pregunta: «¿Tú no has ido a Supervivientes?».

Emma no ha dudado un segundo y rápido ha respondido: «¡Cómo voy a ir, si tengo aquí un curro que no veas!». Lo cierto es que la presentadora es muy celosa de su vida privada, pese a que en sus programas el mundo de los famosos suele ser muy importante, contando apenas pocos detalles sobre su marido Aitor y su hija.

Por lo tanto, sería un gran bombazo que la conductora de Fiesta abandonase su habitual papel y se atreviese a ponerse en el lado de los concursantes, aunque seguro que serviría para conocerla más, ya que es habitual que en los Cayos Cochinos se hable con los compañeros de lo que se ha dejado en España.