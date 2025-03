Chicote, descolocado en ‘Batalla de restaurantes’ tras una dura crítica: «Parece comida de cárcel»

Batalla de restaurantes ha vivido en su paso por la ciudad de Albacete uno de sus programas más polémicos de las dos temporadas que lleva en laSexta, tanto que incluso ha dejado una amistad a punto de romperse. La visita de Alberto Chicote para encontrar los mejores gazpachos manchegos le ha llevado hasta la Tapería Los Zagales, propiedad de Nico, un concursante que no ha dejado de criticar a sus rivales, llegando a no tener piedad incluso con Rafel, amigo desde hace años. Al ser el último en poner a prueba su comida y su servicio, le ha tocado recibir de vuelta todas las críticas hacia el local y sus platos, algo que le ha costado quedar en última posición.

Nico, de Los Zagales, y Rafa, el propietario del restaurante Dallas, son amigos desde hace años y entre ellos no hay competencia, pero en televisión esa amistad se ha podido ir al traste. Durante todo el programa, Nicolás ha intentado dejar claro que su local es el mejor y que sus croquetas de compango (el preparado de fabada asturiana) son las mejores de todo Albacete, unas promesas que luego no ha podido cumplir a la hora del servicio. Como era de esperar, sus rivales se han tomado la revancha y desde que han entrado por la puerta para inspeccionar su salón y su cocina le han ido devolviendo una a una todas las críticas y desprecios que ha ido lanzando contra ellos.

Después de hablar tanto de sus croquetas, no ha quedado más remedio que probarlas, pero las valoraciones no han sido para nada las que él esperaba. «Esto es una fabada empanada», ha dicho la dueña de Frida, que con el gesto de su cara ya ha dejado claro que no le gustaban. Saladas, con doble empanado para que no revienten o sin bechamel, han sido otras de las frases que le han dedicado al que se supone que es el plato estrella de Los Zagales.

Diego, chef y dueño de Suculento, que también recibió enormes críticas de Nico por su cocina demasiado moderna, ha aprovechado su oportunidad para analizar la personalidad de su rival. «Es el típico cocinero soberbio que no acepta las críticas», unas frases que hacían hervir la sangre al señalado, que escuchaba todo desde la cocina.

Pero el plato estrella eran los gazpachos manchegos, que cuando han llegado a la mesa tampoco se han librado de las duras críticas. «Falta el colorcito del fondo del guiso», apuntaba Mari Carmen, cocinera de Frida. Rafa y Diego también se apuntaba a la fiesta: «Está guisado sin gracia» y «comida de colegio» han sido sus primeras valoraciones.

Pero el dueño de Dallas no ha querido parar ahí y ha seguido con el hacha de guerra: «No sabe a nada. No sé si es perdiz, conejo o una p*** en vinagre (…) Porque en la cárcel no vamos a decir, seguro que en la cárcel comen así».

Pero ahí no ha terminado el show de Rafa, que cuando han llegado los segundos platos, no ha podido guardarse la opinión sobre el gofre con cochinita pibil que ha pedido Diego. «Eso parece una castaña de por la mañana, cuando te tomas un cigarro antes de ir a trabajar», una frase que ha dejado atónito a Chicote, que se ha levantado las gafas para demostrar su sorpresa ante una de las críticas más duras que ha escuchado.

Batalla de restaurante ha vivido como la amistad entre Rafael y Nicolás ha salido muy herida, tanto que ambos han tenido que pedir disculpas al final de la noche por lo duros que han sido. Hay que recordar que el dueño de Dallas acude cada semana a la Tapería Los Zagales a comer, una tradición que puede que ya no se repita.