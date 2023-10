‘La Moderna’, capítulo 14: Luisa defiende a Pablo de un inesperado ataque

No es ningún secreto que La Moderna, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 13 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Íñigo no puede evitar seguir preocupado por Aguirre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 14 de La Moderna. De esta manera tan concreta, observamos cómo Matilde se ha propuesto un único objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En que tanto ellas como el resto de sus compañeras tengan un lugar donde poderse cambiar y descansar. Algo que sea lo más digno posible.

Para poder lograr su propósito, la joven traza un plan muy concreto. Se trata de que, durante el esperadísimo reportaje periodístico, se dé el paso de atacar ese flanco. Por lo tanto, y sin más dilación, conseguiría algo tan sumamente complicado como es ponerse a la vanguardia de todas y cada una de sus compañeras.

Una alegría para Marta que ha devuelto el dinero y otra para Teresa que lo ha encontrado. Parece que Elías y Esperanza no tendrán tanta suerte…#LaModerna 👉 https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/t1vN4eJJ4c — La 1 (@La1_tve) October 10, 2023

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Cañete ha empezado a darse cuenta de que sus constantes intentos por conquistar a Trini no están obteniendo el efecto que ansiaba. ¡Ni muchísimo menos! Por lo tanto, se ve en la obligación de tomar una nueva y drástica decisión al respecto.

Por si fuera poco vemos cómo, en la corrala, Luisa no puede evitar defender a su hermano Pablo. Y todo porque ha sido víctima de un ataque, en plena entrada de su casa. Es más que evidente que la joven no está para nada dispuesta a que algo así vuelva a suceder.