Miri sorprende en ‘Supervivientes 2024’ al atacar a Aurah Ruiz: «Es una egocéntrica»

El pasado jueves 30 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de una nueva expulsión pero, a su vez, también de un instante de tensión entre Miri y Aurah Ruiz en la palapa más famosa de la televisión.

En un momento dado, Jorge Javier Vázquez daba paso a un vídeo en el que se podía ver cómo Miri, en una conversación con Marieta y Kiko Jiménez, criticaba a la concursante canaria: «Llevo todo el día pensando por qué motivo hay veces que no conecto con Aurah. Noto que es un poco egocéntrica, creo que es eso lo que no me gusta de ella».

Por si fuera poco, la ex aspirante de MasterChef quiso ir mucho más allá: «Al menos, es a la conclusión a la que he llegado. Porque no todo gira a su alrededor». La joven estaba convencida de que ella y Aurah Ruiz estaban «en frecuencias vibratorias distintas»: «El tema que nos distancia es su ego. Es una egocéntrica, todo gira a su alrededor».

Acto seguido, y por sorpresa, Aurah Ruiz apareció en escena y no tardó en mostrarse muy directa con su compañera en Supervivientes 2024: «¿Qué ibas a criticarme, Miri?». Y añadió algo más: «Miri me iba a hacer un traje de canaria para el treinta, porque el treinta es el Día de Canarias», espetó.

En la palapa de Supervivientes 2024, Miri incidió en que ella y su compañera estaban «en frecuencias vibratorias distintas». Y se explicó: «Hay momentos que siento que conecto un poco más y momentos que siento que no conecto nada. Entonces, cuando no conecto, pienso que es porque ella piensa que las cosas giran a su alrededor».

Aurah Ruiz no tardó en pronunciarse, tirando de humor al asegurar que, realmente, estaba «en la frecuencia de nominación». Lejos de que todo quede ahí, la concursante canaria fue más allá: «Como me nomináis tanto… por eso soy egocéntrica». Además, aseguró que Miri le había reconocido que la había criticado pero, aun así, «le caía bien».

Sea como sea, lo cierto es que estas palabras no pasaron desapercibidas en Palapa. Sobre todo porque no es el único «traje» que hizo Miri en los últimos días. Las cámaras de Supervivientes 2024 también captaron el instante en el que la concursante criticó a varios de sus compañeros, incluso a la novia de Gorka. A ella la tachó de «celosa» por no querer acercarse a nadie, y mucho menos a las chicas.

Unas palabras que molestaron profundamente al vasco, que no tardó en hacérselo saber en Palapa. Miri trató de explicarse pero acabó estallando al no ser entendida por sus compañeros: «¡¿Qué pasa que yo no puedo pensar como pienso?!». Sea como sea, lo cierto es que la joven ha aprovechado cada ocasión que se le ha presentado para hacer un «traje» a más de uno.