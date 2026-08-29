Una conocida presentadora de Antena 3 saca a la luz la oferta que recibió para presentar ‘Pasapalabra’

Pasapalabra se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los formatos más vistos de Antena 3. Desde que Roberto Leal llegó para dar inicio a la nueva era del concurso en la cadena líder de Atresmedia, los espectadores han tenido la oportunidad de ver como numerosos concursantes ponen a prueba sus conocimientos en el plató. Una aventura que el público puede ver, en las tardes de lunes a viernes, y que ya tiene seis años de experiencia a sus espaldas. Pero, recientemente, se ha revelado que el grupo de comunicación estaba barajando trabajar con una comunicadora en concreto.

La protagonista de nuestra noticia es Minerva Piquero. Recientemente, la periodista ha concedido una entrevista donde ha confesado que casi se une al equipo de Pasapalabra. Y es que, al parecer, los altos cargos del formato llegaron a contactar con ella para proponerle capitanear el show de las letras. Pero, ¿por qué no se convirtió en la presentadora? Pues, la comunicadora ha sido honesta y ha explicado que todo se debió a «otras circunstancias» que fueron ajenas tanto a su voluntad como a la de la productora.

Minerva Piquero casi presenta ‘Pasapalabra’ en Antena 3

En su entrevista con El Debate, el periodista le comenta a Minerva Piquero que habría encajado perfectamente en el equipo del programa de Antena 3. Ante ello, la entrevistada no pudo evitar sorprenderse. Pues, sí que habían contactado con ella. «Qué casualidad que me digas eso. De hecho, me lo llegaron a ofrecer», revela.

Asimismo, ha contado que la propuesta fue bastante seria. Y es que, incluso, se llegó a reunir con Manuel Campillo, que era director de la productora BocaBoca, y también con la directora de programas de Antena 3. Una reunión que todavía recuerda. «Ambos me dijeron: ‘Oye, nos encantaría que en esta siguiente etapa lo hicieras tú. Te vemos, la verdad’», cuenta. Asimismo, ha contado que eso sucedió hace muchos años.

Pues, fue «al principio, muy al principio». Unas palabras con las que ha querido explicar que fue antes, incluso, de la etapa de Telecinco y Christian Gálvez. Pues, recordemos, Pasapalabra estuvo también durante muchos años en la cadena líder de Mediaset España. Asimismo, respecto a las circunstancias que le impidieron presentar el concurso, ha sido honesta. «No lo sé. No sé qué pasó. Creo que sí, habría estado bien», responde.

Sea como sea, ese momento ya forma parte del pasado de la periodista. Respecto a sus compañeros de profesión, no ha dudado en alabar el trabajo que han hecho desde entonces, tanto en Telecinco como, ahora, en Antena 3. «Christian Gálvez hizo un trabajo espectacular en Telecinco. Y qué decir ahora de Roberto Leal, que lo lleva a otro nivel», comenta.