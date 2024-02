Miley Cyrus se hace viral tras su icónica reacción tras ganar su primer Grammy

Por primera vez en dos años, Miley Cyrus ha vuelto a subirse a un escenario. Lo ha hecho en la ceremonia de los premios Grammy tras haber ganado su primera estatuilla de los premios más importantes y prestigiosos de la industria musical. Es por eso que se ha hecho viral por su actuación en la que pudimos ver a una Miley muy emocionada y entusiasmada.

Llena de alegría y energía, la cantante se subió a la tarima a cantar Flowers, ganadora del premio que la nombra como la Mejor Interpretación Pop en Solitario, el primer Grammy de su carrera, y la cantante no pudo evitar celebrarlo en medio de su actuación: «¡Acabo de ganar mi primer Grammy!», gritó la artista en plena canción. Además, también sorprendía con un comentario acerca del público de la ceremonia.

«I just won my first Grammy!!» – Miley Cyrus at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/MJnrj9qSie — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

«¿Por qué actuáis como si no conocierais esta canción?», preguntó la cantante a la audiencia del certamen. Parece ser que la joven tuvo la sensación de que el público no lo estaba dando todo junto a ella. Con este comentario, los espectadores cogieron carrerilla y lo dieron todo en esta actuación. Pudimos ver a la cantante llena de alegría en un día tan importante para su carrera.

Y es que tras esta actuación, lo que la estadounidense desconocía era que estaba a punto de ganar su segundo Grammy en la misma noche. Le estaba esperando su estatuilla por la Grabación del Año por la misma canción. Es indiscutible que Flowers ha sido la canción más viral del pasado año 2023 y la Academia no ha dudado en reconocerlo otorgándole este título.

«Why are you acting like you don’t know this song?» – Miley Cyrus during her performance of «Flowers» at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/t5JaasB8C0 — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Miley Cyrus ha vivido una noche de lo más especial y memorable para su carrera en la noche de ayer, 4 de febrero, en la que alzó dos estatuillas por su canción Flowers.

La ausencia de Miley Cyrus en los escenarios

Sus fans estaban deseando volver a verla sobre la tarima, ya que ella misma anunció que su último álbum, Endless Summer Vacation, no tendría una gira, y el motivo sorprendió a sus seguidores. Y es que la cantante siente que las giras tan multitudinarias son «antinaturales», ya que, con tanta congregación de gente, siente que falta conexión.

«Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo», decía acerca de su última gira por festivales.