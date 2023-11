Miley Cyrus: emotivo mensaje tras las nominaciones a los Premios Grammy

Miley Cyrus ha vuelto a presentar candidatura a nominación a los Grammy después de varios años y lo hace por todo lo alto. La cantante se ha llevado 6 nominaciones en su vuelta a los premios y ha compartido a sus seguidores un mensaje de reflexión y agradecimiento.

La artista felicitaba a todos los nominados a los Grammy, pero quiso hacer una especial mención acerca del empoderamiento femenino en la industria: «Ver a las mujeres gobernar la industria de la música me enorgullece». Continuaba agradeciendo a todos sus fans por apoyarla en su nuevo proyecto, Endless Summer Vacation.

Congratulations to all of this years Grammy nominees. Watching women rule the music industry makes me proud. It’s fun to be nominated & exciting to win but having my music LOVED around the world is the real trophy.

To my Smilers – I celebrate YOU today. Your joy is my bliss.… pic.twitter.com/SSLjVAsOUY

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) November 10, 2023