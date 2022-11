Miley Cyrus detiene su concierto en México tras sufrir una crisis de ansiedad en el escenario

Miles de personas en Ciudad de México contaban las horas para ver a Miley Cyrus sobre el escenario. La artista estadounidense actuó este fin de semana en la clausura del festival Corona Capital, donde compartió cartel con artistas de la talla de Arctic Monkeys, Lil Nas X o Paramore.

El concierto de Miley Cyrus era uno de los más esperados del festival. No obstante, a mitad del mismo, la artista detuvo el concierto para confesar sobre cómo se sentía en ese momento, tras haber sufrido apenas unos instantes antes una crisis de ansiedad.

La reflexión de la artista ante miles de personas, y como logró resolver una situación tan complicada, han hecho que su discurso sea muy aplaudido en las redes sociales, donde la mayoría de los comentarios resaltan la importancia de que una persona tan influyente como Miley Cyrus muestre públicamente una realidad que afecta a millones de personas.

Escondida detrás de unas enormes gafas de sol, Miley detuvo el concierto para explicar cómo se encontraba en ese momento: «¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura?», fue la pregunta que la artista lanzó al público.

«Me siento así ahora y no sé por qué. Tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola», ha continuado, preguntando al pública si su música les había ayudado alguna vez tras sentir ansiedad, estar tristes o asustados, asegurando que van a superar sus miedos juntos.

La artista destacó la importancia que siempre han tenido sus fans en su vida, poniendo el ejemplo de que lleva muchos años cumpliendo años a su lado. «Quería decir que mi cumpleaños es la semana que viene pero creo que ya lo sabéis. Me emociona hablaros sobre mi cumple porque os llevo conociendo durante gran parte de mi vida, muchos de mis recuerdos son con vosotros en un escenario», expresó.

«A veces me despierto y me pregunto si todavía amo mi trabajo, y cuando viajo para realizar conciertos, veo que todavía amo hacer lo que hago. Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudaros ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse», dijo la artista antes de dedicarse a sí misma The Climb, una canción que la lleva acompañando desde su etapa como Hannah Montana.

Una vez finalizado el concierto, la artista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que recordaba que había sido su último concierto antes de cumplir 30 y en el que volvía a agradecer a sus fans su apoyo incondicional a lo largo de la última década.

