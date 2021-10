Después de convertirse en el último expulsado de ‘Secret Story’, Miguel Frigenti acudió al debate del reality de Telecinco, para zanjar todas sus cuentas pendientes. De esta manera, se reencontró con Sofía Cristo tras haber protagonizado uno de los momentos más tensos de la edición. Así como también desveló el secreto con el que había entrado a la casa.

En ‘Secret Story’, los concursantes optan un premio de hasta 100.000€ y para conseguirlo, cada uno de ellos debe mantener un secreto oculto hasta el final del reality. Tras su salida del programa, los concursantes uno a uno van desvelando su secreto.

De esta forma, Miguel Frigenti tuvo que desvelar su secreto durante el debate de este domingo. «Me han dado la extremaunción», explicó el concursante con gesto serio. Y es que muy pocos sabían que el periodista había vivido algo así.

Tras este avance, Frigenti explicó que fue al nacer, cuando los médicos le dieron a su madre unas noticias no muy alentadoras. «Mi madre tuvo un embarazo complicado. Yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro», contó el colaborador.

«Estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a pasar de esa noche. Vino el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, o sea que soy un superviviente», explicó, dejando a sus compañeros sin palabras.

En el plató, colaboradores como Sofía Cristo pensaban que ese era el secreto de la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’. «Fiama cuando era muy joven tuvo una operación muy importante de pulmones, a vida o muerte, pensaba que había sido ella», explicaba la ex concursante.