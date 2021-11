Miguel Frigenti se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los grandes protagonistas de ‘Secret Story’. El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala donde vimos un gran duelo entre Cristina Porta y Adara Molinero. Como consecuencia de esto, Luca Onestini y Miguel Frigenti tuvieron la oportunidad de acompañarlas en la sala de la expulsión.

En ese lugar, donde se encontraban los concursantes de ‘Secret Story’ antes de descubrir el veredicto de la audiencia, pudieron ver varios vídeos. Algunos de ellos hicieron que Miguel Frigenti estallara como nunca contra los que fueron sus amigos. Visiblemente enfadado, dejó claro que no quería tener ningún tipo de relación con ellos.

Todo comenzó cuando el colaborador de ‘Sálvame’ quiso ser muy sincero con Jorge Javier Vázquez: “No quiero saber nada de estas dos personas. Si me quedo solo mejor solo que estar con dos pandilleros”. Por si fuera poco, Miguel Frigenti añadió: “Tienen mucha soberbia, mucha negatividad y están muy subiditos. No voy a estar con gente que no me gusta absolutamente nada. ¡Están amargados!”.

Luca Onestini ha aprovechado la oportunidad para responder, en directo, su compañero. Tanto es así que terminó calificándole de “payaso”. El periodista, como era de esperar, no quiso quedarse callado: “A mí no me insultes. Estoy harto de que me censuren. Esta es mi casa hasta el día que me vaya. ¡Valientes!”. Además, dejó claro que “no grito, este es mi tono de voz, don perfecto”.

Miguel Frigenti quiso ir mucho más allá: “Te tienes marcado un buen papelón. Qué razón tenía Lucía Pariente, ¡papeleros! Dos vendidos para no salir nominados”. Por si fuera poco, calificó a Cristina Porta de “soberbia” y “altiva”, dejando claro que no la aguanta. La periodista deportiva no quiso entrar en la discusión: “Solo quiero decir que nunca me he sentido tan tranquila en esta sala de expulsión”.