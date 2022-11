Meghan Trainor confirma el lanzamiento de una versión limitada de ‘Takin ‘it back’

Meghan Trainor ha vuelto por todo lo alto. La artista y productora estadounidense publicó el pasado viernes 21 de octubre su nuevo disco, Takin’ It Back , un álbum muy esperado que tras su lanzamiento no tardó en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales.

Se trata de un álbum con el que Meghan Trainor regresa a sus orígenes. Un disco que además se trata del primer lanzamiento discográfico de la cantante desde antes de la pandemia, el álbum Treat Myself publicado en enero del año 2020.

Tras el éxito de su nuevo y esperado álbum de estudio, ahora la artista estadounidense ha anunciado el lanzamiento de una versión limitada de Takin ‘it back. Una noticia con la que ha emocionado enormemente a todos sus fans.

La cantante anunciaba el pasado domingo 6 de noviembre, un cd exclusivo de Takin ´it back, el cual, como presenta la portada, contará con otra canción extra, dejando al álbum con un total de 17 números uno. Será una edición limitada, y tan solo estará durante un tiempo reducido en el mercado.

Takin ‘it back es un álbum con el que la artista quería recuperar su posición en la industria, tal y como explicó en una entrevista con la revista Rolling Stones: «¿Recuperar mi poder? Sí, porque también durante la pandemia, perdí eso».

Y añadió: «Seguro que lo perdí, porque fui a un evento en el que estaba Miley Cyrus. Y mi equipo dijo: ‘La conoces, ve ¡Di hola!’ Y yo estaba como, ‘No quiero molestarla’. Y son como, ‘¿Qué?’ «Sentí que todo lo que había logrado se había ido. No había estado en público y durante tanto tiempo tratando de estar a salvo, y me paralizó un poco mi confianza».

My 4th album #TakinItBack is out now😭 Thank you to every single person who worked on this album (you know who you are and I love you forever😘) Thank you to the fans for keeping me going! And thank you to my family and my sweet baby boy Riley for inspiring me to work harder 💖 pic.twitter.com/L8TTuBpe9A

— Meghan Trainor (@Meghan_Trainor) October 21, 2022