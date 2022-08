Megan Thee Stallion no decepciona con el vídeo musical de ‘Her’

Megan Thee Stallion está imparable. La artista estadounidense continúa disfrutando del éxito que está teniendo Traumazine, su nuevo álbum de estudio. Un disco con un total de 18 canciones, con el que la artista entró en el número 1 de iTunes de Estados Unidos tras su lanzamiento.

Se trata del disco más especia y personal de la artista hasta la fecha. Un disco que refleja ese crecimiento y esa madurez que ha adquirido a lo largo de todos estos años, y que se refleja en las canciones del álbum de principio a fin.

Aunque todo el disco en general está teniendo un gran éxito en todas las plataformas digitales, en concreto hay una canción que destaca del resto de los temas del álbum y que ha tenido una acogida muy especial, hecho por el que Megan Thee Stallion ha querido lanzar el videoclip de la misma: Her.

Go see it NYC hotties 🖤🖤🖤 https://t.co/uEWRYV1F2z

— TINA SNOW (@theestallion) August 15, 2022