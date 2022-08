Megan Thee Stallion publica ‘Traumanize’, su nuevo disco

Después de que la rapera Megan Thee Stallion anunciase este 11 de agosto que sacaría disco, apenas ha dejado tiempo para asimilar esta noticia a sus fans. Y es que el estreno se produjo apenas 24 horas después de que la artista subiese un vídeo simulando un funeral y dando el nombre del nuevo LP, el cual es Traumazine. Está compuesto por 18 canciones, de manera que sus seguidores estarán un tiempo entretenidos con este nuevo proyecto de Megan Thee Stallion.

La mitad de las canciones son colaboraciones, entre las cuales destacan Scary junto a Rico Nasty y Pressurelicious de la mano de Future. El nombre del disco hace alusión a una sustancia química que se genera después de haber pasado por una experiencia especialmente dura y traumática, algo que la rapera ha intentado reflejar ene este disco.

La artista de Texas también ha querido lanzar una reivindicación acerca de la revocación al derecho a abortar en los Estados Unidos, “mi cuerpo, mi maldita elección” es una de las frases referidas a este tema que ha incluido en su canción Gift and a Curse.

Aunque la gran mayoría de sonidos que ha incluido en este disco son claramente rap o hip-hop, también ha tenido acercamientos exitosos con el house o el dance, muestra de ello es la canción Her.

Sobre este disco, la cantante ha dicho en sus redes sociales que “Me costó mucho reflexionar para llegar al punto de mi vida en el que estoy ahora mismo… No estoy diciendo que finalmente descubrí todo o que finalmente estoy en paz, porque no lo estoy… pero estoy emocionada porque las chicas buenas entiendan mejor lo que está pasando en mi cabeza”.

La única incógnita que queda por despejar es si este último disco de Megan Thee Stallion ha tenido un lanzamiento tan atropellado debido a los pleitos en los que se encuentra en estos momentos la rapera estadounidense con su compañía discográfica.