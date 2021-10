‘MasterChef Celebrity’ se ha convertido en uno de los programas más vistos y longevos de RTVE. Actualmente, el concurso culinario se encuentra emitiendo su sexta edición con la participación de concursantes de la talla de David Bustamante, Terelu Campos o el humorista Miki Nadal, entre otros. Un programa que acoge a su audiencia la noche de los lunes y que ha vuelto a estar en boca de todos por haber cometido una irregularidad con un cocinado.

Al parecer, la Xunta de Galicia abrió una investigación por el presunto uso de marisco ilegal en la prueba de exteriores al emplear bogavantes con huevas. Rogelio Santos Queiruga, un mariscador gallego, denunció a través de Twitter la situación. «Yo ahí veo bogavantes con hueva. Corríjanme si me equivoco. Está prohibidísimo pescarlos. No sé qué pinta eso en un programa que ven cientos de miles de personas. Con eso contribuyen a que la gente pase de todo», reclamaba.

@JordiCruzMas y @MasterChef_es , quería enseñaros una masterclass de pesca sostenible, desde Porto do Son, A Coruña; Cambados ( Pontevedra ) y de un amigo mío de padre español desde Noruega, ante las numerosas quejas que estoy recibiendo por vuestro último programa en Galicia. pic.twitter.com/aeQ7KikdW2 — Rogelio Santos Queiruga (@QueirugaRogelio) October 6, 2021

Esto, de haberse confirmado, era una irregularidad, pero ‘MasterChef Celebrity’ ha sorteado una vez más la polémica. Y es que, tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Mar a Europa Press, «no hay ningún tipo de irregularidad» dado que los bogavantes no eran gallegos, sino que procedían del exterior de la comunidad autónoma.

A pesar de ello, el departamento ha querido asegurar que no deja de ser una «mala praxis» del formato y que no debería de haberse llevado a cabo al «ficcionarse la prueba en la que se emplearon dando a entender que eran gallegos cuando realmente no lo eran». Sin lugar a duda, una polémica que ha causado mucho revuelo en las redes sociales.