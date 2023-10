‘MasterChef Celebrity 8’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

El pasado jueves 19 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de MasterChef Celebrity 8 donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de una nueva expulsión. Tras una prueba inicial y una exigente prueba de exteriores, varios concursantes se enfrentaron a la temida prueba de eliminación, donde uno de los delantales negros tenía que decir adiós, para siempre, a esta aventura.

En esta ocasión, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Laura Londoño y Blanca Romero estaban en la cuerda floja. Finalmente, la balanza se inclinó hacia el actor, al presentar a los jueces un plato de lo más desastroso. Algo que él mismo reconoció cuando se situó frente a los jueces de MasterChef Celebrity 8: «Es una tarta absolutamente imperfecta. Es fea, es un desastre, pero está hecha con amor y creo que me representa».

A pesar de estar de acuerdo en que la elaboración del plato dejaba mucho que desear, Jordi Cruz quiso dejar algo claro al que todavía era aspirante de MasterChef Celebrity 8: «Creo que eres un tío fantástico, una maravillosa persona y alguien divertido». Tras reunirse para deliberar, los jueces decidieron que el expulsado de la noche fuera Eduardo Casanova.

Hoy despedimos a Eduardo Casanova de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por tantos momentos únicos, eres increíble. Te queremos ❤️ https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/8duR0v4tbg — MasterChef (@MasterChef_es) October 19, 2023

No debemos olvidar que ya llevamos muchas entregas de MasterChef Celebrity 8, por lo que se han creado muchísimos vínculos entre compañeros. Además, Eduardo Casanova se ha ganado a pulso ser uno de los más queridos de esta edición. Algo que ha quedado reflejado por la reacción del resto de los aspirantes al conocer que él era el expulsado.

Laura Londoño quiso despedirse de él con unas palabras realmente emotivas: «Me fascinan las personas auténticas y eso es él, y es lo que nos causa a todos esa fascinación. Es un imán, magnetismo puro. Es fantástico». Álvaro Muñoz Escassi, por su parte, dijo lo siguiente: «Te queremos mucho, ojalá nos pareciéramos todos un poquito más a ti».

Las lágrimas comenzaron a hacer acto de presencia entre los compañeros de Eduardo Casanova. Una de las más afectadas fue Toñi Moreno, que se mostraba realmente destrozada al saber que no iba a compartir más momentos en cocinas con el actor. Pepe Rodríguez, por su parte, se dirigió al expulsado: «No podemos gustar a todo el mundo pero hay que mostrarse como somos. Llevarnos bien, lo que nos hemos reído… Eso es lo que nos vamos a llevar».

Como suele ocurrir en cada expulsión, el aspirante en cuestión hace un balance por su paso por el programa culinario de RTVE. De esta forma, Casanova reconoció que él ha aprendido muchísimo, pero no solo en cuanto a cocina se refiere: «Haber perdido el miedo a todo. Este programa es muy fuerte. No solo aprendes a cocinar, también te encuentras contigo mismo. Soy muy feliz pero el miedo es como una capa que me abraza, y haberme quitado esa capa me ha venido muy bien».