Jordi Cruz estalla contra el equipo de Laura Londoño en ‘MasterChef Celebrity’: «Esto no ha pasado en 8 temporadas»

El pasado jueves 21 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de la octava edición de MasterChef Celebrity, con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Tras una primera prueba en la que los aspirantes debían hacer una pizza y una ensalada típica de Italia, llegó el turno de la prueba de exteriores. Laura Londoño y Miguel Diosdado, al haber sido los mejores, se convirtieron en capitanes.

La actriz colombiana se encargó de dar órdenes al equipo rojo, que estaba integrado por Jesulín de Ubrique, Blanca Romero, Daniel Illescas, Álvaro Escassi, Sandra Gago y Jorge Sanz. El cocinado no salió, para nada, como ella esperaba. Tanto es así que no tuvo más remedio que aceptar, sin rechistar, una durísima reprimenda por parte del jurado de MasterChef Celebrity.

«Vais todos directos a la prueba de eliminación», dejó claro Jordi Cruz, nada más terminar la prueba de exteriores. Lejos de que todo quede ahí, el chef catalán quiso ir mucho más allá: «No os ha salido nada bien en la cocina». Al fin y al cabo, a los comensales no les gustó en absoluto ninguno de los platos presentados por parte del equipo rojo.

¿Qué te parece que @LauraLondonoT y Blanca Romero respondan a @JordiCruzMas para defender su trabajo? RT No lo veo correcto FAV Me parece perfecto, estoy de acuerdo#MCCelebrity pic.twitter.com/e5QiMAAu1C — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

Dadas las circunstancias, y ejerciendo su papel de capitana, Laura Londoño trató de justificarse en todo momento: «No es una tarea fácil», por lo que Jordi Cruz no tardó en contestar, contundentemente: «No me vale la excusa». Además, añadió: «Hemos tenido que ir a comprar postres a la pastelería. Esto no ha pasado en ocho temporadas de MasterChef Celebrity».

Jordi Cruz no tardó en dar un toque de atención al equipo rojo, calificando su trabajo en la prueba de exteriores como «soberbio desastre». En cambio, el equipo azul tuvo unas preciosas palabras por parte de Pepe Rodríguez: «Habéis tenido buena actitud, y os libráis de la nominación». Es más, Jorge Cadaval fue elegido como el mejor aspirante de la prueba por el gran trabajo que había realizado.

«César espero que te sientas orgulloso de tu hermano porque esto es de los dos SIEMPRE. Yo las cosas no las hago por mí, las hago por los dos» @LosMorancos #MCCelebrity pic.twitter.com/p7J49JCAD7 — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023