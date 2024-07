No es ningún secreto que Ni que fuéramos se ha convertido en uno de los programas que más éxito está cosechando en nuestro país. Tanto es así que, tras su estreno el 15 de mayo en YouTube y Twitch, TEN tv decidió contar con ellos para su programación habitual, contando con Marta Riesco como uno de sus fichajes estrella como colaboradora.

Entre los numerosos sucesos que han tenido lugar en el plató de Ni que fuéramos, hay uno que ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¿A qué nos referimos? Al encontronazo que tuvieron Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. Tanto es así que el marido de Marta López Álamo acabó estallando: «Esto es asqueroso, así no se puede trabajar».

Víctor Sandoval, como era de esperar, no se quedó callado ante ese comentario: «Yo esto no lo voy a tolerar tampoco, que me denigre y humille de esta manera no lo voy a tolerar, es que le demando». Desde entonces, ninguno de los dos colaboradores de Ni que fuéramos ha vuelto a coincidir en el programa que se emite en Canal Quickie y en TEN tv.

Kiko Matamoros abandona el plató. Tensión entre bambalinas. Estamos todos como Escaleto, quien graba la escena. 😱 #NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/uSrXiPKlYZ — Ixxx Dxxxx (@ixxxdxxxx) June 26, 2024

Recientemente, en una entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo, Marta Riesco se pronunció sobre este enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval, arrojando mucha más luz al respecto. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que el mal rollo entre estos dos compañeros es real.

«Eso está fatal. La gente que se cree que las cosas estas son un circo y que detrás no tiene nada que ver… no», comenzó diciendo Marta Riesco al mencionado medio de comunicación. «Esto se lleva al máximo exponente. El mal rollo es impresionante», añadió. Por si fuera poco, confirmó que Kiko Matamoros ha vetado a Víctor Sandoval.

«Evidentemente hay un veto, claro que hay veto. No es que haya un veto de no poder ir al programa, pero no puede ir al programa si va Matamoros», confirmó la colaboradora y reportera de Ni que fuéramos. «Son muy diferentes y hacen mucha gracia, pero es verdad que el enfrentamiento de ellos se fue un poco de las manos», añadió.

Acto seguido, la periodista opinó sobre lo ocurrido, dejando claro que, para ella, Víctor Sandoval se había equivocado por completo: «Creo que hay palabras que no se pueden decir tan a la ligera. Creo que ese ha sido el error de Víctor. Podemos estar todos enfadados, pero hablar de ‘maltrato’ de esa manera…», espetó.