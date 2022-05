Este miércoles, Kiko Hernández anunció al comienzo del programa que tenía una información bomba sobre Marta Riesco. Además, tenía relación con la llamada telefónica en la que reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ asegura que habló con Rocío Carrasco.

El colaborador se subió encima de una mesa del plató para dar esta información, después de que ‘Sálvame’ mostrase en exclusiva las imágenes de las grabaciones de seguridad del restaurante, en el que Rocío Carrasco se encontraba comiendo con Luis Pliego, director de ‘Lecturas’, durante la llamada a Marta Riesco.

Kiko Hernández explicó que Marta Riesco había llamado al restaurante y había dicho las siguientes palabras: «Quiero las imágenes que le habéis dado a Rocío Carrasco, ¿por qué a ella si y a mí no?». Las tendré que pedir judicialmente».

Marta Riesco va a pedir judicialmente las grabaciones íntegras del restaurante#yoveosálvame

https://t.co/ONcrolTTgr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 4, 2022

«Ella cree que se han manipulado y no, hija. Lo único que demuestras es que no tienes absolutamente nada», reaccionaba Kiko Hernández a la llamada de Marta Riesco. Mientras que Jorge Javier Vázquez añadía que: «Tendría bastante que ver con esto, porque aquí que lo controlamos todo. Me han contado que desde su productora le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú».

Además, el presentador dio más datos sobre la llamada de Marta Riesco al restaurante: «Cuando ha llamado a Casa Araceli: ‘señorita, no se las voy a dar». Ella, en su red social ha subido esto». Y mostró el mensaje que la reportera compartió en su cuenta de Instagram.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez exclamó que: «Puede que se haya denunciado a sí misma por mentirosa, puede que ella entienda que es un peligro para sus compañeros y haya decidido encerrarse».