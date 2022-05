Este lunes, Marta Riesco se convirtió en la protagonista absoluta de ‘Sálvame’. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se encuentra en el centro de la polémica, tras asegurar el pasado viernes que recibió una llamada de Rocío Carrasco después de comunicar su ruptura con Antonio David Floores.

Tal y como ella misma asegura, recibió una llamada de la hija de Rocío Jurado mientras se encontraba cenando con Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’. Una llamada que las partes implicadas se encargaron de desmentir de inmediato, con el apoyo de muchas personas de Mediaset, que han dedicado duras críticas a la reportera.

Las críticas más duras las ha recibido desde ‘Sálvame’, donde han acusado a la reportera de estar mintiendo. Mientras que ella, ha anunciado que va a tomar medidas por el acoso que está viviendo. Pero las declaraciones de Marta Riesco han ido mucho más allá, llegando a compararse con Verónica Forqué.

Marta Riesco usando el su1c1d10 de Veronica Forque para atacar a @jjaviervazquez y intentando dar pena usando la salud mental, la VG y el machismo. Es una gran aprendiz del novio el penas. Usa hasta las mismas expresiones.#yoveosálvame #APOYOROCIO2M pic.twitter.com/EY25Nyky3s — REALITIES TELE5🏳️‍🌈🕊️🕊️ (@REALITIES_TELE5) May 2, 2022

“Gracias por los mensajes de apoyo. Creo que una persona con un poco de moral y un poco de educación nunca haría lo que me ha hecho. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con personas que hacen cosas muy malas, como Verónica Forqué, a la que dedicaron un especial lamentablemente porque se había suicidado, y una de las cosas por la que se llevaban las manos a la cabeza fue por toda la crítica que le habían hecho a ella de forma pública y no lo había podido asimilar porque se encontraba mal”, comenzó diciendo la reportera a través de unas historias de Instagram.

“Como sabéis, tengo problemas de ansiedad, estoy en tratamiento con un psicólogo y estoy con pastillas, todo debido al acoso mediático que he sufrido desde que se conoció mi relación con Antonio David, persona a la que han denunciado por considerarlo un maltratador, algo que la justicia en ningún caso lo ha visto como ellos lo han visto”, añadía. «Me están haciendo cosas horribles desde hace cinco meses y yo, por miedo a perder mi trabajo, no he tomado represalias ni he hecho nada».

Marta Riesco también dedicó unas palabras a Irene Montero, Ministra de Igualdad, esperando un mensaje de apoyo por su parte: “Espero y deseo que la Ministra de Igualdad, de la misma manera que entró en otra ocasión, espero que cuando vea el programa y vea lo que se me está haciendo, también tenga unas palabras para mí”.