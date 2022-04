Por primera vez tras su separación, Olga Moreno ha concedido una entrevista a la revista ‘Semana’, donde ha explicado cómo se siente pero, además, ha desvelado cómo se enteró de la relación que Antonio David Flores tenía con Marta Riesco: “Yo le digo a mi amiga que no están juntos, cojo a mi marido y le pregunto si es cierto. Él me lo niega. Eso fue justo después de Reyes. En navidades habíamos estado todos juntos en familia y muy bien” explicaba la empresaria.

Una de las grandes incógnitas de esta relación es el tiempo que llevaban juntos Antonio David Flores y Marta Riesco ya que, al parecer, esta habría comenzado antes de que se enterara Olga Moreno: “Sé el tiempo que llevan juntos pero no voy a comentar nada. Cuando salen las fotos yo hablo con él y ese día ya no me puede negar nada», asegura la andaluza.

Además, añadió: «Nada más levantar veo las fotos y voy corriendo a casa de Rocío porque Antonio David se había quedado a dormir allí. Voy a buscarlo y le digo de todo menos bonito. Me salen lagartijas por la boca. Él permanecía callado. Me siento una mujer decepcionada, para mí era la primera traición, si me ha engañado más veces no lo sé”.

Marta Riesco da más detalles sobre su llamada telefónica con Olga Moreno: «Ya estaban separados» #YaSonLasOcho27A https://t.co/K4bxAbEfSC — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 27, 2022

A pesar de que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ siempre ha apostado por su matrimonio, conocer que estaba con otra mujer le ha hecho rendirse: “He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación”.

En todo momento, la andaluza deja claro no haber tenido ningún tipo de contacto con la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, excepto en una llamada telefónica: “No conozco a Marta, no me he whatssapeado con ella, bueno, hubo una llamada del teléfono de David. Fue el mismo día de las fotos, le dije llama a esa chica. Hablamos unos segundos pero ya está. Yo no tenía que decirle nada a ella porque no tiene la culpa de nada, sí llamarla porque sentía coraje. Ese día le dije de todo a David y me quedé corta porque me sentía muy mal. Me había mentido y no me lo merecía. Yo no le deje hablar. Fue un arrebato mío e insisto en que ella no tiene culpa de nada”.

Sin embargo, Marta Riesco ha reaccionado a estas palabras en el plató de ‘Ya son las ocho’: “Nunca he contado lo de esa conversación. Lo que sí que voy a decir es que cuando se produce esa llamada, él lleva separado tres meses. Antonio David ya había anunciado públicamente hace tres meses que se había separado. No entiendo que una mujer que ya está separada llame a otra”.