Hace tan solo unas semanas, y con lágrimas en los ojos, Marta Riesco confirmaba que había roto su relación con Antonio David Flores. Parece que eso ya es cosa del pasado, ya que esta crisis ha llegado a su fin. Todo comenzó cuando la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ quiso dar un golpe en la mesa con un gesto realmente inesperado, debido a las circunstancias.

¿En qué consiste, exactamente? En felicitar públicamente, a través de su perfil de Instagram, a Antonio David Flores por su cumpleaños. “Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE”, escribió la periodista en la publicación en la mencionada red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Tras el revuelo generado, Marta Riesco regresó a su puesto de trabajo. De esta manera, confirmaba a Sonsoles Ónega que la reconciliación ya es una realidad. “Lo celebramos el viernes por la noche y el sábado continuamos con el cumpleaños hasta que se fue con su familia”, aseguró la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.

“La cena del viernes fue la cena de la normalidad. Lo disfruté, vamos… No me lo he pasado mejor en mi vida”, confesó Marta Riesco. Lejos de que todo quede ahí, quiso dar más detalles: “Cuando tienes tantas ganas de que todo sea normal y no te tengas que preocupar por nada… Me parecía mentira estar allí. Estábamos como la canción, sin miedo”.

Marta Riesco y Antonio David Flores vuelven a estar juntos: los detalles de su reconciliación #YaSonLasOcho25A https://t.co/MrVembVHXY — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 25, 2022

Por si fuera poco, Marta Riesco confirmó que “fueron muchas las conversaciones que hemos tenido, no ha sido un proceso fácil para ninguno”. Es más, la periodista fue más allá: “A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa. Él está feliz de que sea una persona dicharachera pero, por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba exponer una relación sentimental”.

A pesar de todo, Riesco sí que quiso dejar clara una cuestión sobre Antonio David Flores: “Jamás me ha dicho que no haga nada, ya sabéis el carácter que tengo. Tengo una relación absolutamente libre y decido lo que puedo hacer”. Es más, asegura que “no iba a hacer algo que le perjudicase a él con su familia”. Lo cierto es que, a pesar de todo lo que ha sucedido en estas semanas, la pareja ha superado con creces esta crisis.