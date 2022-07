Marta Peñate, entre lágrimas al ser pillada saltándose las normas en ‘Supervivientes 2022’

Marta Peñate se ha derrumbado ante las acusaciones del programa tras haber sido ‘pillada’ comiéndose un mango. La superviviente, entre lágrimas, ha asegurado que la fruta no ha sido robada y que simplemente se la encontró en Playa Paraíso y se la guardó.

La concursante del reality ha sido acusada de ladrona debido a que fue captada por una redactora de Supervivientes 2022 comiéndose un mango a espaldas de la organización. Marta Peñate, ante las dudas del programa de castigarla sin recompensa o no, se ha derrumbado, afirmando: «¡No he robado! ¡No soy una ladrona!».

Las amargas lágrimas de Marta Peñate al ser ‘pillada’ comiendo un mango: «¡No he robado! ¡No soy una ladrona!»#SVGala11🌴

https://t.co/rZldjUohGs — Supervivientes (@Supervivientes) July 1, 2022

Con tono de preocupación y de impotencia, la concursante del reality ha explicado que vio el mango al salir del baño y que es por esta razón por la que decidió guardarlo, para calmar el hambre que estaba pasando desde que está en el programa.

“No me parece justo que me dejen sin recompensa por encontrarme un mango de mierda en mi hábitat. No lo enseñé para que no me lo quitaran, me estoy muriendo de hambre. Además, la mitad estaba podrida. Lo juro por mi mamá que no he entrado a robar en ningún sitio», ha sentenciado la canaria.

Peñate le ha prometido a Carlos Sobera que el mango no fue robado. Además, la protagonista de la disputa ha reforzado su defensa en Conexión Honduras diciendo: «Hay más seguridad aquí que en la Casablanca, te soy sincera, sino robaría, y no robaría mangos, robaría galletas”.

Marta ha insistido en su no traición al programa, y, como ella cuenta, “sabe que ese mango no le ha caído del cielo, pero no mintió”. Tras las explicaciones de Marta Peñate al respecto, el presentador, Carlos Sobera, le ha comunicado a la concursante que “la organización se cree su versión”, y que, sin duda alguna, “está siendo una parásita extraordinaria”.