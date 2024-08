Marta Peñate sorprende al confesar los grandes secretos de ‘Supervivientes’: «Sólo te dan…»

Hace unas semanas, Marta Peñate regresó a España tras su participación en Supervivientes All Stars, que tiene lugar en los Cayos Cochinos de Honduras. Eso sí, no lo hizo con las manos vacías ya que se trajo consigo la victoria y, por ende, los 50.000 euros del premio. ¡Fue todo un sueño hecho realidad para ella!

Tras haber pasado unos días en familia y junto a su pareja Tony Spina, Marta Peñate ha querido utilizar sus redes sociales para dar a conocer algunos datos sobre su regreso a Honduras. Entre otras cuestiones, desveló en qué va a gastar el dinero que ha ganado tras su paso por Supervivientes All Stars.

Pero no todo queda ahí. Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la ganadora de la última edición del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras ha querido compartir algunos secretos de este concurso. Y es que ha generado mucho interés entre sus seguidores saber qué ocurre tras las cámaras o cómo es su día a día, más allá de lo que se ve en imágenes.

De esta forma, para comenzar, la ganadora de Supervivientes All Stars desveló lo siguiente: «Nuestro baño era como el que os estoy enseñando en esta foto, pero en vez de con madera, con hojas de palmera para taparlo». Además, añadió algo más: «No se puede fumar, está prohibido».

Como tercera curiosidad, aseguró que «para beber tenemos agua e isotónico ilimitado», y que «solo te dan una cuchilla para afeitar, un cepillo de dientes, pasta de dientes, crema solar y repelente de mosquitos». Lejos de que todo quede ahí, Peñate confesó más secretos del reality: «Solo podíamos pescar 3 horas al día y hay un buzo vigilando por si ocurre algo, y para grabar».

Para terminar, la ganadora de Supervivientes All Stars quiso dejar algo muy claro, para aclarar los rumores al respecto: «No te dan comida por detrás, ojalá». Por lo tanto, ha dado a conocer varios secretos que muchos de los espectadores del concurso todavía no conocían sobre el desarrollo del reality tras las cámaras.

Marta Peñate, sobre sus problemas para quedarse embarazada: «Tengo pánico»

Desde que ha regresado de los Cayos Cochinos de Honduras, la canaria no ha dejado de estar en contacto con todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Al final son ellos los que han conseguido darle la victoria en el concurso. Así pues, hizo un directo en Instagram donde se sinceró sobre muchos aspectos.

Entre ellos, sobre si está nerviosa por volver a intentar quedarse embarazada. Como no podía ser de otra manera, tiró de esa honestidad que tanto le caracteriza: «Tengo pánico. Me costó mucho recuperarme del paso que supuso para mí el ‘no estás embarazada’». Y añadió: «Todos los que me seguís sabéis que me quité las trompas de Falopio por hidrosalpinx, que me tuve que quitar un trozo de cuello de útero por VPH».

Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando la ocasión, la ganadora de Supervivientes All Stars no dudó en ir más allá respecto a este asunto: «Son tantas cosas que he pensado que sí me da miedo volver a afrontar un posible no». Aun así, tiene algo muy claro: «Soy valiente y, aunque me cueste, lucharé».