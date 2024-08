Marta Peñate desvela en qué va a invertir el premio de ‘Supervivientes All Stars’: «Su función es esa»

Hace casi dos semanas, Marta Peñate se proclamó ganadora de Supervivientes All Stars. Por lo tanto, este regreso a los Cayos Cochinos de Honduras ha supuesto, más que nunca, un antes y un después en su vida tanto a nivel personal como profesional. Y es que es más que evidente que el público empatizó con ella en todo momento, ya que no dejaron de brindarle su apoyo más que incondicional.

A diferencia de las otras ediciones de Supervivientes, en las que el campeón se llevaba un cheque de 200.000 euros, en este caso la cantidad era menor a pesar de ser una edición All Stars. Y es que Marta Peñate, por convertirse en ganadora, se ha llevado nada más y nada menos que 50.000 euros. Una cantidad que sumaría a la ganada por semana como caché por su participación.

Hace tan solo unos días, desde el plató de Supervivientes All Stars y nada más terminar el debate final, la canaria se sinceró al respecto: «El premio no es mío, porque es mío y de mi novio». Al fin y al cabo, ella está convencida de que gran parte de la «culpa» de que ella haya ganado es de Tony Spina, por su gran labor que ha hecho como su defensor.

En un primer instante, la canaria aseguró lo siguiente respecto a qué va a hacer con ese dinero que ha ganado en Supervivientes All Stars: «Intentaré usarlo para algo común como una casa y cositas que tengo ahí pendiente». Días después, a través de un directo en Instagram, Peñate ha confirmado exactamente qué va a hacer con ese dinero.

Así pues, ha desvelado que va a «ahorrarlo junto a otro dinero que tengo guardado para comprarme en una casa». Por lo tanto, no va a hacer esa compra ahora, sino que su objetivo es que «bajen un poquito los intereses». A pesar de todo, tiene algo tremendamente claro: «Ese dinero no se va a tocar, su función es esa». Así pues, antes quería gastarlo en el sector inmobiliario, pero ahora prefiere ahorrarlo hasta que las condiciones para realizar una compra mejores.

Marta Peñate se sincera sobre sus problemas para poder quedarse embarazada

En este directo que tuvo en Instagram, también aprovechó para sincerarse sobre sus intentos para poder cumplir su objetivo de quedarse embarazada. Un seguidor le preguntó si está nerviosa por volver a intentarlo, por lo que la canaria se sinceró: «Tengo pánico. Me costó mucho recuperarme del paso que supuso para mí el ‘no estás embarazada’».

Por si fuera poco, la ganadora de Supervivientes All Stars fue más allá: «Todos los que me seguís sabéis que me quité las trompas de Falopio por hidrosalpinx, que me tuve que quitar un trozo de cuello de útero por VPH». Y añadió: “Son tantas cosas que he pensado que sí me da miedo volver a afrontar un posible no”.

A pesar de todo, Marta Peñate tiene algo muy claro: «Soy valiente y, aunque me cueste, lucharé». Es más que evidente que no va a rendirse tan fácilmente. Además, continuará contando todos los detalles de su proceso a través de redes sociales, ya que tanto ella como Tony Spina son conscientes de que su historia podría ayudar a muchas parejas que estén en su misma situación.