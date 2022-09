Marta López recibe una lluvia de críticas por su mensaje sobre el fallecimiento de la reina Isabel II

Marta López vuelve a estar en el foco de la polémica. La colaboradora televisiva acudió la pasada tarde del 8 de septiembre a sus redes sociales para comentar uno de los temas más impactantes del día, el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Y es que, la casa real británica anunció alrededor de las 19:30 horas de la tarde el desenlace de la monarca a sus 96 años.

La colaboradora de Sálvame quiso mostrar su nuevo look para el programa, como hace habitualmente, en sus redes sociales. Sin embargo, las palabras que acompañaron a las instantáneas no fueron las más adecuadas, lo que terminó desatando una oleada de criticas por su actitud entre miles de seguidores en la red.

“Estamos viviendo un momento histórico, esperando noticias de la reina de Inglaterra, que todo apunta a que en breve anunciarán su fallecimiento”, escribió Marta López junto a la publicación. Unas palabras que no sentaron nada bien a los usuarios de la plataforma, especialmente, si son relacionados con las fotos que la acompañan.

«Menuda falta de respeto”, espetó un usuario. “Me quedo tieso con la publicación de Marta López”, compartió otro. “Mood: aquí esperando la muerte de la reina de Inglaterra”, se podía leer en otro comentario. Un conjunto de criticas que la colaboradora no pasó desapercibidas, por lo que Marta aceptó su error y retocó el mensaje. “Decido cambiar el texto, ya que he herido alguna sensibilidad. Las fotos están de antes de la noticia. Sé cuándo me equivoco y me gusta rectificar. Deciros que tenéis razón”, escribió.

Esta rectificación de López fue alabada por sus seguidores más fieles, pero para otros no fue suficiente. “Tu texto no ha herido alguna sensibilidad como si el resto el mundo fueran copitos de arena sensibles. Tu texto era inapropiado en combinación con las fotos, una falta de gusto y un error. Aprecio la disculpa, aún así, sigue sobrando el principio”, se puede leer.