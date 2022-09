Marta López se pronuncia tras la exclusiva de Olga Moreno: «No tenía ninguna necesidad»

La exclusiva de Olga Moreno donde ha desvelado que vuelve a estar enamorada ha dado mucho que hablar. La ex mujer de Antonio David Flores asegura que está feliz y muy ilusionada, no obstante, no ha querido responder a preguntas de la prensa, algo de lo que ha hablado Marta López.

Tras varias semanas de rumores, Olga Moreno finalmente confirmó el miércoles en la portada de una revista su nueva relación. De es6ta forma, la ganadora de Supervivientes 2021 confirmó que está manteniendo una relación con su representante Agustín Etienne.

Aunque Olga asegura encontrarse en uno de sus mejores momentos, su actitud con los medios ha sido reprochada, incluso por personas que siempre la han apoyado públicamente, entre ellos Marta López, quien dedicó unas palabras a su amiga este miércoles en Ya es Mediodía.

Marta López critica la exclusiva de su amiga Olga Moreno: «No tenía ninguna necesidad» https://t.co/lXfSj3fyLR — Telecinco (@telecincoes) September 28, 2022

Este miércoles, Olga no quiso articular palabra ante las preguntas de la prensa que le esperaba a la salida de su casa y en su tienda de ropa. Una actitud que no se corresponde con el momento de felicidad que la ex mujer de Antonio David Flores dice estar viviendo.

Una actitud que fue reprochada por el propio Joaquín Prat, quien ha tenido la sensación de que no le costaría nada decir un “muy bien, gracias, un besito” y quedar bien con todos los reporteros que están haciendo su trabajo en la calle.

Por otro lado, su amiga Marta López aunque ha querido dejar claro que el amor de Olga y Agustín es real, ha puntualizado que la exclusiva no la ha dado por motivos económicos: “no tenía ninguna necesidad lo ha hecho porque le ha dado la gana”, señaló la colaboradora en el programa Ya es mediodía.