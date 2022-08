Marta López está viviendo su verano más complicado. La colaboradora de Telecinco confirmó públicamente hace unas semanas su ruptura sentimental con Ruben Gaha, y ahora, se ha sincerado sobre como está atravesando este bache.

«Hay una separación», confesaba la colaboradora en televisión. «He llorado mucho mucho y ya me he cansado, estoy en plena separación de una persona a la que quiero con locura», explicaba en el programa Ya es mediodía, donde este miércoles ha vuelto a sincerarse.

«Esta relación se ha terminado y de momento es imposible. No hay terceras personas», añadía en aquel momento. No obstante, tras la ruptura está intentando sobreponerse a esta situación pasando tiempo con sus seres queridos, sus amigos y sus hijos, quienes están siendo su mayor apoyo.

La colaboradora vuelve al programa tras su ruptura con Rubén Gaha #YaEsMediodía24A https://t.co/cr9uDSY3Mo — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) August 24, 2022

De esta forma, ahora Marta López ha revelado la cifra de kilos que ha perdido durante esta complicada etapa personal que está atravesando. «He estado fatal, me quedé en 47 kilos, he estado en Huelva con mis hijos y he comido allí un poquito más», explicaba.

Sin embargo, la colaboradora también ha asegurado que poco a poco se va encontrando mejor, que ha vuelto a comer y que seguramente pronto recuperará todos los kilos que perdió en tan pocas semanas después de su ruptura sentimental.

Por otro lado, Marta López también aprovechó su intervención en Ya es mediodía para aclarar ciertos asuntos sobre su ruptura. De esta forma, quiso volver a dejar muy claro que ni para ella ni tampoco para Rubén ha habido terceras personas involucradas. «Me ha dolido esta vez, es verdad que los ratos malos ya no son tan malos y los buenos son cada día mejor», reconocía la colaboradora en el programa de Telecinco.