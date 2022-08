Marta López confirma el verdadero motivo de su ruptura con Rubén Gaha

Marta López estaba disfrutando al máximo de sus vacaciones. A pesar de todo, no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Y es que la colaboradora de Sálvame ha roto su relación sentimental con Rubén Gaha. El pasado miércoles, ella misma ha querido sincerarse sobre los motivos de esta ruptura.

Ante sus compañeros, Marta López no ha podido evitar mostrarse verdaderamente afectada. Aun así, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para negar los rumores sobre un posible affaire con Iván González, un amigo. Lejos de que todo quede ahí, Marta López dejó claro que había apostado al máximo por su relación con Rubén. “Me hubiera casado con él”, reconoció.

Los colaboradores de Sálvame, aprovechando que estaba la protagonista de la historia en el plató, quisieron saber el verdadero motivo de esta decisión. “No nos entendíamos”, comenzó diciendo Marta López. Además, no tardó en reconocer lo siguiente: “Lo llevo pasando mal mucho tiempo”. Aunque ha llorado mucho, ya que es una persona a la que quiere muchísimo, también es consciente de que la situación les ha superado a los dos.

Marta López cuenta los motivos de su ruptura en Sálvame: «He llorado mucho» #yoveosálvame https://t.co/yyBOsRht7G — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 17, 2022

Tirando de la sinceridad que le caracteriza, López reconoció que en un momento dado veía posible una reconciliación pero, en estos momentos, lo ve bastante “lejos”. Kiko Matamoros, consciente de la situación en la que se encuentra la tertuliana, le aconsejó que se diera una nueva oportunidad con Rubén Gaha.

A pesar de todo, ella no tardó en zanjar el asunto: “Va a ser que no. Esta relación se ha terminado y, de momento, es imposible”. Además, ha querido aclarar que no tiene ningún tipo de relación sentimental con Iván González, amigo con el que se le ha relacionado en los últimos días. Es más, muchos creían que él era el motivo de la ruptura entre Marta y Rubén.

“En mi vida he tenido nada con él”, aseguró la colaboradora. Lejos de que todo quede ahí, el propio Iván ha intervenido en el programa de Telecinco para desmentir esta información. “Lo único que le puedo decir a Marta es que de todo se sale. No va a tener problema en encontrar a alguien que le valora y le cuide, pero para eso hay que venir al sur”, expresó.