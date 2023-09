Mariló Montero se sincera en ‘Espejo público’ sobre su rejuvenecimiento vaginal

Mariló Montero está viviendo una de las épocas más espectaculares de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez tiene menos pudor a la hora de hablar ciertos temas. La reconocida presentadora de televisión ha acudido a Espejo público para dar más detalles del rejuvenecimiento genital al que se ha sometido.

«Es fabuloso, indoloro, rápido, absolutamente eficaz y necesario en mujeres de cualquier edad para cuidar una parte del cuerpo que no es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz», reconoció Mariló Montero en el programa presentado por Susanna Griso. Es más, confesó que se ha sometido a este rejuvenecimiento hasta en dos ocasiones.

«Lo he vuelto a hacer y he visto la evolución. Si ya era estupendo antes ahora es indoloro, estupendo», aseguró la presentadora. Por si fuera poco, y dejando claro que la sexualidad femenina continúa siendo un tema tabú en este país, ha asegurado que este tratamiento se lo hacen muchas mujeres que han tenido que hacer frente a un proceso oncológico. Al fin y al cabo, tal y como han confesado los expertos, los genitales sufren y las paredes internas se ven afectadas, así como el colágeno.

Pero no solamente ellas se someten a este proceso, sino también aquellas que, después del embarazo, han tenido ciertos problemas en cuanto a incontinencia. «Esto es un avance con láser porque recoge todo y vuelve todo a su ser. Se tensan los cuerpos carnosos y los devuelve a su origen. Es la segunda vez que me lo hago y no me da miedo a hablar de una realidad que existe», aseguró la presentadora.

«Hay gente de mi entorno que me dijo que me iban a asociar a los genitales femeninos pero me da igual y no me da miedo porque es algo que ocurre a muchas mujeres», añadió. De esta forma, la invitada a Espejo público ha querido incidir que este rejuvenecimiento vaginal es tremendamente importante para muchas mujeres.

Es más, no ha tardado en hacer un llamamiento para todas aquellas que tengan menopausia o, incluso, pérdidas de orina: «Hay un rejuvenecimiento vaginal importantísimo y seguro. Serían tres veces al año y ya está». En cuanto a relaciones sexuales, Mariló Montero ha querido sincerarse tras someterse a este tratamiento.

Mariló Montero se ha realizado el tratamiento en 2 ocasiones y cuenta sus beneficios 👉 El rejuvenecimiento genital es una de las técnicas estéticas que más adeptos ganahttps://t.co/T8RL1qlB92 — Espejo Público (@EspejoPublico) September 27, 2023

«No me he enterado. No he tenido sofocos ni sequedad, pero en nuestro entorno sí que he escuchado que tenían bastantes señales», afirmó la invitada. Fernando Aznar, que acudió al programa como experto en ginecología estética, ha querido incidir en la importancia de diferenciar la cirugía con diversas técnicas para rejuvenecer el tejido.

De hecho, ha confirmado que el tratamiento al que se ha sometido Mariló Montero es completamente indoloro y cada sesión dura entre 5 y 10 minutos: «Se hace una vez para que le dé tiempo al tejido a que se regenere. Es el mismo láser que se hace en la cara. Suele costar de 300 a 500 por sesión».