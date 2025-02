Marian Rojas Estapé descoloca a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ con una curiosa pregunta

Marian Rojas Estapé es la psiquiatra más conocida del momento gracias a su trabajo en el mundo de las redes sociales y el pódcast, donde se ha convertido en toda una estrella gracias a que habla de forma muy clara sobre algunos de los temas más complicados del ser humano. En El Hormiguero ha debutado como invitada gracias a su libro Recupera tu mente. Reconquista tu vida, en el que habla de los problemas que vivimos en estos momentos por culpa de las redes sociales y los estímulos que se reciben de forma constante gracias a ellas.

Motos, que en muchas ocasiones ha presumido de ser un gran aficionado a estudiar el comportamiento del cerebro, ha celebrado poder tener por primera vez a un psiquiatra en su plató, algo que ella agradecía por la oportunidad de estar en un espacio con «tanta audiencia». Como atractivo para los espectadores, el presentador valenciano anunciaba que sería una noche muy provechosa para todos: «Todo el mundo no se puede pagar una terapia, pero podemos hacer hoy una terapia gratuita».

Tras hablar de este tema, la invitada no ha perdido ni un segundo y le ha hecho la primera pregunta a su entrevistador, que le ha dejado descolocado: «¿Has ido a terapia?». Al no esperarse la cuestión, el presentador ha dudado unos segundos antes de responder: «No he ido, pero me la han recomendado».

En ese momento, la invitada ha comenzado un pequeño interrogatorio, cambiado los papeles de entrevistador y entrevistada. «¿Te gusta tu voz interior?», le ha preguntado, a lo que Motos ha contestado que sí, por lo que ella descartaba que necesitase acudir.

Una vez retomada la entrevista, la invitada ha dejado una reflexión para todos los espectadores sobre el momento tan complicado que vivimos. «Todos tenemos los mismos síntomas. Toleramos menos el dolor, el sufrimiento, aburrimiento. Tenemos peor tolerancia, nos cuesta entender al que tenemos enfrente. Todo nos irrita y eso genera un pensamiento polarizado. Eso a nivel familiar, político o económico es complicado porque no se puede empatizar y entender otro punto de vista», así ha dejado claro que las redes nos han robado esa capacidad.

Pese a que ella ha conseguido la fama gracias a la red, con sus pódcast y los vídeos de sus charlas, que acumulas millones de visualizaciones y escuchas, no tiene problemas al dejar claro que no todo es tan bonito. «Nos están manipulando a través de las redes sociales», aseguraba.

Por último, Marian Rojas Estapé ha desvelado el secreto de la dopamina, una sustancia que está ligada a nuestro comportamiento al placer que recibimos gracias a los contenidos ilimitados que hay disponibles en la red. «Es la sustancia del placer y tiene que ver con la supervivencia. Está en la recompensa, la motivación. Es una sustancia que avisa a las neuronas, el cerebro recuerda lo que le da placer», ha explicado.

«Me calma, cuando estoy solo pido comida a domicilio, videojuegos, lo que me calma y excita. Llegaron las drogas y jaquearon este sistema de recompensa. Las drogas históricamente han entrado por la nariz, la boca y las venas. Ahora, entran por los ojos», así ha dejado claro que los vídeos de las redes sociales y los contenidos ilimitados son nuestro peor enemigo en la actualidad.