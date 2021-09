María Valverde se ha convertido en una de las actrices más consagradas del panorama nacional. Una andadura artística que la ha llevado a formar parte del reparto de grandes superproducciones cinematográficas, siendo la última de ellas su doble participación en Netflix con la chilena ‘Distancia de rescate’ y ‘Fuimos canciones’.

Sin embargo, su rodaje en ‘Distancia de rescate’ contó con ciertos inconvenientes que probablemente no se le olvidarán nunca a la actriz. Unas declaraciones que ha dado en su entrevista para ‘Cinemanía’, donde además ha sorprendido a todos al confesar que pilló piojos el primer día de rodaje.

A la pregunta sobre cómo había sido el rodaje de su último trabajo, María lo tuvo claro. «Sufrí un poquito, pero estaba entregada al proyecto. Lo peor fue llevar unas lentillas gigantes, que me hicieron ir al oftalmólogo cada semana», comenzó explicando la actriz. Pero, ese no fue el único inconveniente, ya que, también contó con la presencia de algunos seres vivos que no son del agrado de todos.

«Después no lo pasé bien con los insectos, que me persiguieron todo el rodaje. Todos los insectos. El primer día pillé piojos, no te digo más», revelaba. Unas declaraciones que nadie vio venir y con las que María Valverde quiso demostrar que en el mundo de la actuación no es todo de color de rosas.

Lo que está claro es que a pesar de los contratiempos y las apariciones inesperadas de insectos, la artista ha sabido sobreponerse a la situación lo más profesional posible. Un nuevo trabajo que ha presentado muy ilusionada y con el que ha vuelto a dar el gran salto en la plataforma de Netflix. Un estreno que tendrá lugar el próximo 13 de octubre y con el que, seguramente, María Valverde volverá a brillar una vez más con luz propia.