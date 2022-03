María Teresa Campos ha sido la última invitada al programa que presenta Anne Igartiburu, ’10 Momentos’, en una entrevista donde ha comentado entre otras cuestiones, como se encuentra.

La madre de Terelu Campos ha reaparecido en un plató de televisión pero, en esta ocasión, ha sido para conceder una de sus entrevistas más emotivas. En ella, se ha recorrido su vida a través de diez vídeos que han marcado la persona que es hoy en día.

Motivo de lo emotiva que fue dicha entrevista, lo pudimos comprobar en el instante en el que la veterana de los platós hacía una petición que terminaba por emocionar a la vizcaína: “Necesito trabajar, aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño”.

#10MomentosTM | 1: El mérito al trabajo#MariaTeresaCampos confiesa: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar». Más sobre ‘Diez Momentos’ con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/lZ0YzKUzAl — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

María Teresa lleva tiempo alejada, sin ningún proyecto profesional en el que pueda ejercer. Aunque la periodista siempre ha dejado claro que sigue teniendo fuerzas y muchas ganas de seguir haciendo lo que más le gusta, comunicar: “No soy más ni menos que nadie, soy una persona que he trabajado mucho. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí”.

Asimismo, continuaba expresando la una de las principales motivos por los que ella ama trabajar en los platós: “Lo que yo he sentido en la televisión es hablarle a la gente y que el público me lo devuelva. Qué interesante es esto, yo cuento las cosas y la gente las piensa y me llega a mí. Eso me gusta. Hay que hablar con el público, no solo entre nosotros en los platós”.

Antes de que se publicara dicha entrevista, una de sus hijas, Terelu Campos, reaccionó a las palabras de su madre en el programa de ‘Madrid Directo Flash’: “Se me parte el alma porque no es una cuestión de que María Teresa Campos no quiera parar…No habla de sí misma, sino de nuestros mayores. Les damos la sensación de que no sirven para nada”.