María Pombo está de enhorabuena. La reconocida influencer acaba de estrenar POMBO, su docuserie en la que no solamente ella es la protagonista, sino también el resto de su familia. En la segunda entrega, que lleva por título Al otro lado de las redes, somos testigos de cómo María hace una confesión realmente sorprendente.

En una reunión con una coach y su ex representante, la influencer se sincera como nunca sobre una entrevista por la que lo pasó realmente mal: «Es algo que no se puede ni mencionar. Es de lo único de lo que creo que me arrepiento de mi vida profesional». Reconoce que fue algo realmente bochornoso, y es consciente de que sus padres también lo pensaron: «Cada vez que hago algo mis padres me felicitan, y aquí no me dijeron nada, literal».

Confesiones, anécdotas, risas, llantos y mucha, mucha familia. #Pombo estreno el 29 de noviembre en Prime Video 💙 pic.twitter.com/KKTnlDnaYa — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 20, 2023

La entrevista en ese programa, del que María Pombo no quiere ni mencionar el nombre en la docuserie, le generó una situación realmente compleja que le costó superar: «Me metí en una cueva, estuve muchos meses sin conectar con mi público de Instagram simplemente porque me daba vergüenza lo que había hecho». Pero, ¿a qué programa se refería exactamente?

Se trata de La Resistencia. En noviembre de 2022, la influencer acudió al programa de David Broncano en Movistar Plus+, y cometió diversos errores que le generaron muchísima vergüenza. Pero, ¿a qué errores nos referimos? El primero de ellos, entrar en el programa con el himno de España de fondo: «¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España, que me siento más cómoda?».

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa. 🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

El presentador trató de seguirle la broma, por lo que ella fue más allá: «Me siento más yo, en casa». Debemos recordar que, en su boda, María Pombo había pedido que se interpretase el himno, a modo melódico, a su entrada a la iglesia. Otro instante a destacar de la visita de la joven a La Resistencia fue un desafortunado comentario que realizó sobre un hombre del público.

María tomó la decisión de regalar, a alguien de los allí presentes, un viaje al Caribe para dos personas. De esta forma, tiró un avión de papel que acabó cogiéndolo un hombre de 45 años. Broncano comentó que el avión había ido a parar «al mayor de todos», a lo que la influencer respondió lo siguiente: «Para disfrutarlo, lo poco que le queda».

Un nuevo error tiene una estrecha vinculación con algo realmente personal: su segundo embarazo. Todo comenzó cuando, durante la entrevista, accedió a enseñar las fotos que había en su móvil. Fue ahí cuando se vio una imagen de un test de embarazo positivo y varios selfies en el espejo, mostrando su tripa. Además, sus seguidores vieron una aplicación llamada «Embarazo».

Ya lo dijo Gabilondo, con la comida no hay colores. La tortilla es el pegamento de España. pic.twitter.com/Kbc4L0dZPT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Tampoco podemos dejar de mencionar otro de los regalos de Pombo al programa: 300 bocadillos de tortilla para ser repartidos entre el público de La Resistencia. Había un ticket grapado a la bolsa, en el que David Broncano se fijó: «¿Te has gastado 2.300 euros en tortilla?», y ella respondió afirmativamente. Pero nada más lejos de la realidad. En la compra si aparecen reflejados los 2.300 euros, pero también el descuento de la misma cantidad. Se trataba de una colaboración con la marca.

Sin duda, esta entrevista generó una enorme ansiedad a María Pombo, sobre todo, por las diversas consecuencias. Hasta tal punto que llegó a plantearse la opción de poner fin a su carrera y decir adiós, para siempre, a las redes sociales. Afortunadamente, ha conseguido anteponerse a esta situación y, sobre todo, aprender de los errores cometidos.