Sálvame Mediafest 2022 está a la vuelta en la esquina. Tanto es así que poco a poco se va completando el cartel de los artistas y colaboradores que participarán en él. El pasado jueves, María Patiño dio mucho de qué hablar en Sálvame. Y todo porque se veía absolutamente incapaz de cantar con Ptazeta en el festival.

“Me mandaron ayer la canción, es un rap. Canta muy ligero y no soy capaz”, comenzó diciendo la colaboradora de Sálvame. Es entonces cuando aseguró que “a mí me da un poco de vergüenza subir al escenario con una artista y no estar a la altura”, reconoció. Un pensamiento por el que, incluso, le costó conciliar el sueño.

Visiblemente afectada, María Patiño dejó claro que no es que le costase aprender la letra, es que era incapaz de leerla mientras seguía el ritmo. “Si hago el ridículo yo sola no me importa, pero estar al lado de alguien que se dedica a esto…”, expresó. Los compañeros de Sálvame, al escuchar sus palabras, comenzaron a darse cuenta de lo que la periodista estaba insinuando.

María Patiño renuncia a cantar con Ptazeta en el #SLVMMediaFest: «No soy capaz» https://t.co/MMcpUUKSWx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 16, 2022

Por ese mismo motivo, Kiko Hernández quiso mostrarse de lo más directo: “¿Renuncias?”. María Patiño respondió de manera afirmativa: “Que no se sienta mal Ptazeta pero me caigo del cartel. Conozco muy bien lo que puedo dar de mí”. Al ser consciente de lo sucedido, Carmen Alcayde no dudó en intervenir en Sálvame a través de videollamada, a pesar de que era su día libre y estaba en pijama.

Pero en cuanto escuchó a María Patiño que se caía del cartel por ese motivo, quiso hacerle una propuesta: “Te cambio mi canción si quieres”. Un gesto que la periodista agradeció muchísimo, sintiéndose verdaderamente aliviada. Por lo tanto, Carmen Alcayde actuará con Ptazeta en ‘Sálvame Mediafest’ mientras que Patiño, finalmente, se subirá al escenario junto a Rebeca.