María Patiño le ha mandado un mensaje de lo más contundente a Olga Moreno. La presentadora le ha dejado claro a la sevillana de una vez por todas qué piensa sobre ella y sobre su actitud al evitar hablar con Sálvame.

Olga Moreno, que no quiso atender a Sálvame hace unas jornadas cuando el programa quiso saludarla, está actualmente en el punto de mira de todos los tertulianos del programa. La actual ex pareja de Antonio David se encuentra ahora mismo de vacaciones y ha sido, otra vez, juzgada por María Patiño tras ser captada por las cámaras de Sálvame.

Un lector de labios profesional ha reinterpretado unas imágenes de Olga Moreno en la playa junto a una amiga. Tras este haberle leído los labios, los tertulianos han sido testigos de la opinión de la sevillana con respecto a colaborar o no en más exclusivas.

La ganadora de Supervivientes 2021 ha afirmado a su amiga que los planes que ella misma y su familia tienen entre manos son “peligrosos para ella”. Por lo tanto, ha dejado a los tertulianos de Sálvame boquiabiertos.

Al estos dar por hecho que lo que Olga Moreno le ha contado a su amiga tiene que ver con planes en televisión, exclusivas o nuevos proyectos que ha rechazado recientemente, María Patiño se ha querido enfrentar, de nuevo, a la sevillana.

«El otro día me vine arriba cuando le propusimos el reto a Marta. Yo soy autocrítica conmigo e hice un comentario que es muy incoherente con mi manera de pensar. Dije que no tengo nada en contra de Olga Moreno porque no ha cometido ningún delito», ha empezado diciendo la presentadora.

«Evidentemente no está condenada, pero creo que es una cómplice necesaria para que una madre no esté con sus hijos. Lo mantengo y si es el motivo por el que no nos saludas, para mí es mucho más importante ser coherente conmigo misma y luchar por lo que creo que es verdad «, ha dado por zanjado el tema.

Y es que el conflicto entre Olga Moreno y María Patiño se puede palpar en el ambiente. Es por esto por lo que María, que está en el bando de Rocío Carrasco, ha decidido no quedarse callada y opinar con respecto al tema.