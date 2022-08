María Patiño, enfadada y decepcionada con Carmen Borrego: “No te entiendo para nada”

No es ningún secreto que uno de los temas que más se están tratando en la prensa del corazón tiene una estrecha relación con la separación entre Ortega Cano y Ana María Aldón. Aunque los protagonistas aún no han confirmado ni desmentido esta información, su círculo más cercano sí que ha dado detalles al respecto. Detalles que han querido tratar y analizar en Sálvame, programa presentado por Adela González y María Patiño.

En la entrega del pasado jueves 4 de agosto, la también presentadora de Viernes Deluxe quiso mostrarse verdaderamente contundente con Carmen Borrego. Y todo porque, tan solo un día antes, desveló que Ana María Aldón fue quien le dio la información que compartió respecto a Gloria Camila y la casa familiar.

Todo comenzó cuando la hija pequeña de María Teresa Campos quiso realizar la siguiente afirmación ante sus compañeros de Sálvame: “A Ana María no la hemos presionado ninguno para que cuente nada, lo que pasa que Ana María ha ido cambiando su versión según sucedían los hechos”.

El motivo del enfado de María Patiño con Carmen Borrego: “No te entiendo para nada” 😳 #yoveosálvame https://t.co/Nkn8S9PQqN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 4, 2022

Es entonces cuando, de un momento a otro, María Patiño quiso ser muy clara con Carmen Borrego: “Estoy enfadada contigo… No te entiendo para nada”. Lejos de que todo quedase ahí, quiso ser mucho más contundente al respecto: “Pero vamos, que cada uno hace lo que le da la gana con su vida”.

Además, añadió: “Yo soy responsable de contar lo que quiero contar y si la persona de la que hablo no me apoyo, no por eso le doy la espalda”. De esta manera, María Patiño hizo la siguiente cuestión a Carmen Borrego: “¿A ti te ha pedido Ana María que cuentes las cosas en la tele? ¿Te ha dejado con el culo al aire? Entonces, ¿Por qué ayer dices que te dejan con el culo al aire?”.

La hermana de Terelu Campos, ante las palabras de su compañera María Patiño, quiso explicarse: “No, yo ayer dije una cosa muy concreta”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “Yo dije que me parecía mal que le mande un mensaje muy cariñoso en plena entrevista de su hija diciéndole que no se preocupe que la voy a cuidar y que ni me dé las gracias ni me conteste, me sentó mal”.