La polémica entre la familia Campos sigue dando mucho de qué hablar en Mediaset. Y es que, a pesar del tiempo, la guerra entre Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego sigue más candente que nunca. Un enfrentamiento por el que Alejandra Rubio ha dado su opinión en ‘Viva la vida’ en varias ocasiones y que ha llevado a María Patiño ha decir lo que piensa de la colaboradora del programa de Emma García.

El tema en cuestión ha salido a la luz en la entrevista de Belén Rodríguez en ‘Sábado Deluxe’, por lo que la reacción de la colaboradora ha sido instantánea. «Ahora me diréis que defiendo a Carmen Borrego porque es mi compañera y que voy contra Terelu…», dijo antes de dar su opinión.

Belén Ro se moja en el conflicto de Terelu Campos y Carmen Borrego y otros momentazos: lo mejor de ‘Sábado Deluxe’ 🥳 #SábadoDeluxe https://t.co/yev8JBHJSm — Deluxe (@DeluxeSabado) November 7, 2021

«No entiendo por qué Alejandra ataca a Kiko Hernández cuando ya había parado la guerra entre ellos», opinaba Belén Rodríguez. Sin embargo, Belén Esteban opinaba todo lo contrario: «Yo entiendo a Alejandra porque lo que hace es defender a su madre». Al respecto, María Patiño ha dicho: «Alejandra va a la guerra en una burbuja en la que se siente protegida, pero quiero verla aquí respondiendo. A ver si tiene las mismas narices».

Unas palabras con las que la colaboradora de televisión ha dejado caer que le gustaría ver a Alejandra Rubio hablando tan libremente de su tía en un programa que no fuera el suyo, es decir, ‘Viva la vida’. Por su parte, Carmen Borrego también ha querido dar su opinión respecto a la actitud que tiene su sobrina con ella. «Siempre he respetado a la hija de mi hermana. No entiendo por qué me ataca», señaló.